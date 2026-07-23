Claudia Sheinbaum podría participar como oradora en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada para septiembre de 2026.

Fuentes revelan que México está en la lista provisional de países oradores en la próxima Asamblea General de la ONU, por lo que la presidenta Sheinbaum podría ser la que participe en el evento diplomático.

México figura entre participantes de la Asamblea General de la ONU; Sheinbaum podría ser oradora

Tras más de 10 años de que un presidente de México se presente a la Asamblea General de la ONU, Claudia Sheinbaum podría encabezar la representación del país el próximo 22 de septiembre de 2026.

Claudia Sheinbaum participaría como oradora en la Asamblea General de la ONU (@nwlust)

Recientemente, se reveló la lista preliminar de los oradores de Asamblea General de la ONU, México tendría su participación durante la sesión matutina del primer día del debate junto a:

Brasil

Estados Unidos

Jordania

Turquía

Kirguistán

Qatar

Líbano

Perú

Egipto

Chile

Luxemburgo

Costa Rica

Sudáfrica

Hasta el momento, no se ha emitido un anuncio oficial que confirme la asistencia de Claudia Sheinbaum ni los detalles de su posible intervención durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General.

La última vez que un presidente de México se presentó en la ONU fue en 2014 con Enrique Peña Nieto. Desde entonces, los gobiernos mexicanos enviaron a un representante diplomático a esta asamblea.

De concretarse la participación de Claudia Sheinbaum, sería una de las intervenciones internacionales más relevantes desde que asumió la presidencia de México.