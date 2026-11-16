Jesús Seade dejará la Embajada de México en China para asumir una nueva responsabilidad dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de ser postulado por el Gobierno mexicano para integrar el directorio ejecutivo del organismo.

El anuncio fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su participación en la cumbre de APEC 2026 celebrada en Shenzhen.

Con una trayectoria destacada en negociaciones internacionales y política económica, Jesús Seade representará a México y a otros países de Latinoamérica ante el FMI, una de las instituciones financieras más influyentes del mundo.

Claudia Sheinbaum mueve a Jesús Seade de China al FMI (Misael Valtierra / Cuartoscuro)

Jesús Seade deja China para asumir un nuevo cargo en el FMI

Desde China, en el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, Sheinbaum informó la salida de Jesús Seade de la embajada de México en dicho país.

Puntualmente, Seade se integrará al FMI como uno de los 24 directores ejecutivos que forman parte de la junta de gobierno del FMI.

Desde este puesto, el funcionario representará a México, así como a Centroamérica y otros países como España, Colombia, Venezuela.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum fue votada favorablemente por los integrantes del directorio ejecutivo, informando que Seade se incorpora al cargo desde el lunes 16 de noviembre de 2026.

Seade destacó al coordinar la representación mexicana en la negociación del T-MEC en 2018 y desempeñarse como subsecretario para América del Norte en la Cancillería hasta finales de 2020.

Su gestión al frente de la sede diplomática en China impulsó las relaciones políticas y económicas con México, puesto que lo lleva ahora a representar a nuestro país ante el FMI.

Tras el nombramiento, Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión con Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, luego de que la propia ejecutiva solicitara un encuentro con el gobierno de México.