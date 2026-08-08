Desde Texcoco, en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que duplicó la meta de educación media superior de su gobierno, hasta alcanzar los 400 mil lugares.

Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para educación media superior en todo el país Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En abril, la meta planteada era abrir solo 200 mil, por lo que la nueva cifra representa un importante avance para que más jóvenes puedan ingresar a un bachillerato.

Como parte de la iniciativa, la presidenta Sheinbaum indicó que se aumentará el número de preparatorias en todo el país, así como el mejoramiento de las instituciones ya existentes.

Claudia Sheinbaum duplica meta de educación media superior a 400 mil lugares (Especial)

Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de más planteles de educación media superior

Al inaugurar un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que el incremento a 400 mil lugares se debe principalmente al aumento de la demanda.

Según señaló, parte de la estrategia consistirá en aumentar el número de preparatorias en todo el país para evitar que los jóvenes tengan que viajar largas distancias hasta su escuela y así disminuir el rezago educativo.

El día de hoy se juntan dos objetivos. Por un lado, aumentar el número de preparatorias en todo el país, porque todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela. Y los jóvenes tienen que estar en la escuela, así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Plan Oriente busca construir nuevos bachilleratos y universidades en el Estado de México

En el mismo evento, Claudia Sheinbaum informó la puesta en marcha del Plan Oriente, el cual está previsto para llevarse a cabo en once demarcaciones del Estado de México.

El plan contempla la construcción de al menos una preparatoria y una universidad, ya sea Rosario Castellanos o Benito Juárez, además de obras de agua potable y drenaje.