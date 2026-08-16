Claudia Sheinbaum detalla el segundo Acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas

Claudia Sheinbaum compartió los avances del segundo Acueducto Guadalupe Victoria, una obra que busca asegurar el abastecimiento de agua en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Durante su gira por el estado, la presidenta mencionó que la construcción del nuevo acueducto permitirá incrementar el caudal en aproximadamente 750 litros por segundo.

La obra resulta vital para los pobladores debido a que en los últimos años la demanda ha aumentado de manera significativa y las fuentes disponibles resultan insuficientes.

Segundo Acueducto Guadalupe Victoria llevará 750 litros de agua

Desde la presa Vicente Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró los nuevos trabajos en el segundo acueducto de Guadalupe Victoria para llevar agua a la capital de Tamaulipas.

Explicó que el nuevo acueducto tendrá una longitud de 54.7 kilómetros y aumentará a 750 litros por segundo, permitiendo incrementar significativamente el caudal disponible para la capital.

La primera de esta clase de infraestructuras fue construida durante el gobierno del padre de Américo Villarreal, por lo que esta nueva obra se suma a los trabajos para combatir la falta de agua.

Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto se desarrolla desde el gobierno federal, mientras que el Gobierno de Tamaulipas construye una planta potabilizadora.

Obra busca garantizar abasto de agua por hasta 30 años

De acuerdo con el gobernador Américo Villareal, la construcción del segundo Acueducto Guadalupe Victoria busca garantizar el abasto de agua para Ciudad Victoria durante los próximos 30 años.

El mandatario también destacó que el proyecto avanza con apoyo directo del gobierno federal, lo que permitirá asegurar un suministro estable y de largo plazo para la población.