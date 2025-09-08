Elsa Aguirre es una reconocida actriz del cine de oro mexicano y esto se sabe de su trayectoria, así como de su vida.

A sus 95 años de edad, Elsa Aguirre reapareció en redes sociales para hablar de su trayectoria, así como de sus nuevos planes alejadas de los medios.

¿Quién es Elsa Aguirre? La última diva del cine de oro mexicano

Elsa Irma Aguirre Juárez es una destacada actriz originaria de Chihuahua, conocida por su trabajo en la época de oro del cine mexicano.

La belleza y talento de Elsa Aguirre destacaron en el cine con películas como Ojos de juventud y Acapulco.

Actualmente, Elsa Aguirre vive en Cuernavaca y está por lanzar un libro biográfico.

Elsa Aguirre (Instagram/@elsa.aguirre.official)

¿Qué edad tiene Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930: actualmente tiene 94 años de edad.

¿Quién es el esposo de Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre se casó tres veces:

Armando Rodríguez Morado

José Bolaños

José Rafael Estrada Valero

¿Qué signo zodiacal es Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre es Libra y las personas bajo este signo zodiacal buscan armonía y equilibrio.

¿Cuántos hijos tuvo Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre tuvo un hijo llamado Hugo Rodríguez Aguirre, quien murió en 1996 a los 30 años.

¿Qué estudió Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre reveló en su video publicado en Facebook el pasado 3 de septiembre, que estudió hasta sexto de primaria.

¿En qué ha trabajado Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre inició su carrera en un concurso de belleza organizado por la productora Clasa Films Mundiales, donde quedó en primer lugar y debutó en el cine con la película El sexo fuerte.

La actriz tenía 15 años cuando inició su carrera y siguió participando en películas como:

Algo flota sobre el agua

Lluvia roja

Una mujer decente

Cuatro noches contigo

Cantando nace el amor

La perversa

Debutó en la televisión con la telenovela La Momias de Guanajuato y trabajó en otras como:

Una mujer

Lo blanco y lo negro

Lo que es el amor

Mujeres engañadas

Elsa Aguirre es vegetariana y practica yoga desde hace varios años.

Elsa Aguirre está por cumplir 95 años y desmiente que esté sola

En 2024, Elsa Aguirre presentó el libro “Elsa Aguirre: La mujer que yo amé” en Ventaneando.

Tras especulaciones sobre su salud y cuidado, Elsa Aguirre compartió varios videos en Facebook para hablar de su vida.

Elsa Aguirre aclaró que vive en Cuernavaca al cuidado de enfermeras y seres queridos.

La actriz usa oxígeno, pero asegura que se encuentra bien y continúa con una dieta vegetariana.

Además, Elsa Aguirre reveló que viajará en Cancún muy pronto y podría mudarse allá.

Por último, la actriz mencionó que en cualquier momento puede morir, por lo que ha decidido vivir “el aquí y el ahora”.