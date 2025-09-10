Elsa Aguirre, la última diva de cine de oro mexicano presume de una excelente salud a sus 95 años de edad.

En entrevista, Elsa Aguirre informó al público que se encuentra bien luego de que alarmara usando un tanque de oxígeno.

Elsa Aguirre presume que tiene una excelente salud a sus 95 años de edad

Elsa Aguirre, quien esta a punto de cumplir 95 años de edad el próximo 25 de septiembre habló sobre su estado de salud.

“Ya casi voy para los 100, pero de todos modos estoy muy bien y el médico me dijo que todavía estoy para decidir” expresó Elsa Aguirre.

En entrevista con De Primera Mano, Elsa Aguirre deja en claro que a pesar de su reciente reaparición con un tanque de oxígeno esta bien de salud.

Elsa Aguirre señaló que es una persona autosuficiente, y que todavía puede tomar sus propias decisiones por si sola.

“Yo tomo mis decisiones, oigo y escucho. Todavía tengo la responsabilidad de mis decisiones” dijo Elsa Aguirre.

Al ser cuestionada sobre las noticias falsas que se filtraron acerca de su muerte, Elsa Aguirre respondió de una forma contundente.

“Que digan lo que quieran, lo importante es que yo me siento bien, me siento tranquila y a gusto” dijo Elsa Aguirre.

Elsa Aguirre dijo sentirse amada y querida por todas las personas que la rodean, pues se siente feliz en este momento de su vida.

Elsa Aguirre (Instagram/@elsa.aguirre.official)

Elsa Aguirre compartirá vivencias y legado artístico en redes sociales

Elsa Aguirre debutó en plataformas como TikTok y Facebook a sus casi 95 años para tener una interacción más directa con sus fans.

La actriz, conocida por sus hábitos saludables como al practicar yoga ha expresado su deseo de vivir plenamente.

Elsa Aguirre decidió compartir anécdotas de su vida y carrera, con el objetivo de conectar con sus admiradores y las nuevas generaciones.

La actriz utiliza un tanque de oxígeno en los videos, lo cual generó preocupación, pero ella afirmó querer mantenerse cercana al público hasta su último día.

Elsa Aguirre, actualmente reside en Cuernavaca lleva una vida fuera de los reflectores disfrutando de una vida tranquila.