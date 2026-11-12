Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, compartió la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se llevará a cabo en China del 17 al 19 de noviembre.

Desde la mañanera del 12 de noviembre, el secretario destacó que Claudia Sheinbaum será la principal oradora, junto con Xi Jinping en dirigirse al pleno del foro.

Asimismo, señaló que la participación de Claudia Sheinbaum en la APEC 2026 es de vital relevancia ya que México es la décima potencia exportadora y la decimotercera economía más grande del mundo.

Además, recordó que México fue elegido por unanimidad como el país que deberá presidir la próxima APEC en 2028.

La agenda de Claudia Sheinbaum para la APEC 2026

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum del 17 al 19 de noviembre en la APEP 2026 que se llevará a cabo en Shenzhen, China es la siguiente:

Oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), integrado por más de mil empresarios, entre ellos CEOs de las empresas más relevantes del mundo.

Encuentros bilaterales con líderes mundiales, incluyendo:

China



Canadá Australia



Vietnam

Sesión de APEC con líderes mundiales sobre“Construyendo una comunidad del Asia Pacífico para prosperar juntos”.

Asimismo, Ebrard señaló que hay mucho interés de los líderes de las naciones que forman parte del APEC en reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum debido a la importancia de la economía de México.