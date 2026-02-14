La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habló sobre los libros de texto de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y aclaró que no habrá cambios como acusó Marx Arriaga.

“Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de la Transformación que estamos viviendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque no mencionó el nombre del exdirector de Materiales Educativos, Claudia Sheinbaum señaló el papel de la Nueva Escuela Mexicana, cuyos libros incluirán la influencia de las mujeres en la historia.

Marx Arriaga denunció que dichos libros serían modificados, hecho al que se negó, tal como declaró en conferencia tras su salida de la SEP que se confirmó, fue un trámite administrativo.

Libros de texto de la SEP tendrán más mujeres en la historia, confirma Claudia Sheinbaum

Durante la inauguración de la ampliación de Bachillerato Nacional en San Pablo del Monte, Tlaxcala, Claudia Sheinbaum abordó el tema de los libros de texto de la SEP que incluirán más mujeres y su papel histórico.

Claudia Sheinbaum explicó que en la historia se ha destacado el papel de Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, sin embargo, se ha omitido el papel de varias mujeres en sucesos como la Independencia de México.

Como ejemplo, Claudia Sheinbaum habló sobre Gertrudis Bocanegra, heroína de la independencia de Michoacán, que fue detenida y torturada para obtener información, por lo cual fue fusilada.

A su vez, Claudia Sheinbaum abordó la educación en México al afirmar que hay cambios muy importantes desde 2018, que es la forma en cómo se educan a los jóvenes y los contenidos educativos.

Mencionó a su vez que hay más escuelas pero que también se eliminó el examen de admisión, para que no se limite la educación así como la creación de más lugares y un sistema como el Bachillerato Nacional.