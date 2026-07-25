La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una serie de acciones para fortalecer la paz y la seguridad en Cuautla, Morelos, entre ellas la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, visitas casa por casa, el fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y una mayor presencia de la Guardia Nacional.

Durante un evento en el que encabezó la entrega de 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la mandataria federal llamó a trabajar de manera conjunta entre la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno.

Vamos a construir juntas y juntos, porque este es un trabajo de todos, de las familias para que atiendan a sus hijos, del gobierno estatal y del gobierno federal. Y juntas y juntos vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

Claudia Sheinbaum anuncia Viviendas para el Bienestar en Cuautla. (cortesía )

Gobierno federal reforzará atención a las causas en Cuautla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su gabinete a fortalecer la presencia del Gobierno de México en el municipio mediante acciones de atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Detalló que las visitas casa por casa y el acercamiento con comerciantes comenzarán la próxima semana, además de comprometerse a regresar a Cuautla dentro de tres meses para supervisar el avance de las acciones anunciadas.

Claudia Sheinbaum anuncia Viviendas para el Bienestar en Cuautla. (cortesía )

Vivienda para el Bienestar contempla 24 mil nuevas casas en Morelos

Sobre la entrega de Vivienda para el Bienestar, la mandataria recordó los cuatro componentes del programa: construir 1.8 millones de casas nuevas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; entregar el mismo número de créditos para mejoramiento de vivienda; otorgar un millón de escrituras; y beneficiar a 5 millones de familias con la reestructuración de créditos impagables.

Durante el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el instituto tiene como meta construir 1.2 millones de viviendas durante el sexenio, de las cuales ya cuenta con 514 mil aprobadas en distintos desarrollos habitacionales.

Claudia Sheinbaum anuncia Viviendas para el Bienestar en Cuautla. (cortesía )

n Morelos, precisó, el Infonavit construirá 13 mil nuevas viviendas con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en esta jornada fueron entregadas 128 viviendas nuevas y 207 escrituras del Insus, como parte de la meta nacional de construcción de 1.8 millones de nuevas casas en todo el país y la entrega de un millón de escrituras a nivel nacional.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que la meta sexenal para la entidad es alcanzar 24 mil nuevas viviendas, además de impulsar proyectos como la tecnificación del campo, un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero Circuito Tierra y Libertad.