Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable al cargo que ostentaba como directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue desde el pasado 2 de noviembre cuando la hoy exfuncionaria renunció al puesto que había asumido tan solo unas cuantas semanas atrás.

Cabe destacar que la dimisión de Claudia Arlett Espino se concretó en medio del escándalo de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con quien colaboró en el mismo instituto.

Guadalupe Taddei. Crisis en el INE. (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Claudia Arlett Espino, cercana a Gaudalupe Taddei, renuncia a SSPE de Chihuahua

La crisis en el INE que estalló tras revelarse las irregularidades en la asignación de contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei continúa provocando renuncias en otras instancias.

Lo anterior debido a que se dio a conocer la carta por medio de la que Claudia Arlett Espino renunció como directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

En el documento, quien fuera secretaria ejecutiva del INE bajo la gestión de Guadalupe Taddei, presentó su renuncia con carácter de irrevocable al gobierno del estado, a la SHCP y a la SSPE de Chihuahua.

En su carta de dimisión, Claudia Arlett Espino no abundó en los detalles o razones de su renuncia, debido a que únicamente señaló que se separa de su cargo por así convenir a sus intereses.

De la misma forma, Claudia Arlett Espino indicó que su renuncia es aplicable para cualquier otro puesto, función o derecho que ostente en la administración estatal, incluidos los de carácter honorario.

Claudia Arlett Espino renunció tras aparecer en video con José Alfredo Hernández Casillas

Se debe resaltar que la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría de Seguridad de Chihuahua se concretó en medio del escándalo de Guadalupe Taddei, con quien colaboró en el INE.

En específico, la dimisión ocurre luego de que la exfuncionario que secretaria ejecutiva del INE apareció en un video junto al contratista del mismo, José Alfredo Hernández Casillas.

Claudia Arlett Espino y Guadalupe Taddei (Especial)

En dicha grabación difundida el 30 de octubre se puede ver a Claudia Arlett Espino en una reunión privada con el contratista que ha sido señalado por recibir millonarias asignaciones.

Hasta el momento ninguna de las investigaciones que se han iniciado por el caso de Guadalupe Taddei menciona a Claudia Arlett Espino como implicada en los hechos.