La confrontación entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego volvió a las redes sociales luego de que el magnate cuestionara los antecedentes ideológicos de la familia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante estos señalamientos, Citlalli Hernández pidió no olvidar que el padre de Salinas Pliego financió el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), que agredía a estudiantes de izquierda.

Citlalli Hernández confronta a Salinas Pliego y recuerda el financiamiento de su padre al MURO

A través de redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego hizo énfasis en la familia de Claudia Sheinbaum, refiriendo a que apoyaban la ideología totalitaria.

Salinas Pliego estalla contra Sheinbaum (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández respondió a estas acusaciones señalando que el padre de Salinas Pliego financió el MURO, organización estudiantil de derecha presuntamente vinculada a agresiones contra grupos de izquierda.

Asimismo, Citlalli Hernández señaló que, según documentos desclasificados, el MURO contaba con apoyo de la CIA; es decir, que contaba con el dinero de empresarios y con el respaldo extranjero.

Hernández reiteró que “los chistes” de Salinas Pliego no borran la historia del financiamiento de su padre a este grupo de choque. El empresario rechazó las acusaciones de la morenista.

Citlalli Hernández revive el caso del MURO y acusa financiamiento del padre de Salinas Pliego (Captura de pantalla)

Salinas Pliego realizó otra publicación en redes y le exigió a Citlalli Hernández que presente pruebas sobre los señalamientos que realizó sobre la relación de su padre, Hugo Salinas Price, con el MURO.