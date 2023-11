La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, reveló que hubo directivos de X (antes Twitter) que fueron omisos ante las agresiones del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Los ataques sobre el físico de Citlalli Hernández se han producido en más de una ocasión desde las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego, uno de ellos en agosto de 2023, cuando el empresario publicó:

#BuenosDias, los socialistas son resentidos y fracasados. Se esconden tras la mentira de que son generosos, humanos y llenos de caridad, se hacen pasar por los buenos! Nada más falso, son parásitos perversos y no hay que permitir que se queden con el país y nuestras instituciones”, expusó el empresarios en redes.

“Cenadora, no tengo porque ofrecer disculpas, usted es corrupta, perversa y no soy yo quien la obliga a seguir comiendo”, escribió deliberadamente el presidente de TV Azteca en su cuenta de X.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó a Ricardo Salinas Pliego eliminar los tuits con contenido de violencia política en razón de género.

No obstante, el presidente de TV Azteca se negó a realizar lo anterior.

Citlalli Hernández aseguró en redes sociales que hubo directivos de X que no quisieron borrar los tuits de Ricardo Salinas Pliego, con los cuales el presidente de TV Azteca se burló de su físico.

La revelación se dio tras la eliminación de la cuenta de Vicente Fox, quien retuiteó una publicación del periodista Pedro Ferriz de Con sobre Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García.

La propia Mariana Rodríguez respondió en redes sociales:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Mariana Rodríguez