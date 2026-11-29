Por las elecciones en España hoy 29 de noviembre de 2026, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, habló sobre la concordia propuesta por la derecha, pero con retroceso en los derechos fundamentales.

Citlalli Hernández citó un artículo en donde Amnistía Internacional subraya las consecuencias que podría haber de dar mayoría al Partido Popular (PP) y Vox en las elecciones de España.

Elecciones en España: Citlalli Hernández se pronuncia sobre la posible elección de la derecha

Debido a las elecciones en España realizadas este 29 de noviembre, en donde se definirá a los representantes del parlamento, Citlalli Hernández reaccionó a la advertencia de Amnistía Internacional.

La militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) citó una publicación periodística en donde Amnistía Internacional habla sobre el retroceso que se viviría en temas de inmigración, vivienda, aborto, entre otros, de dar la mayoría al PP y Vox.

Y es que, desde la perspectiva expresada por Citlalli Hernández, “España merece especial atención” por la prevención ante el avance de la derecha con PP y Vox.

Esto debido a que se habla de concordia por la derecha, pero a costa de ello se podrían en juego estos derechos, situación que apunta “no puede significar renunciar a los derechos conquistados ni volver al pasado”.

Citlalli Hernández se pronuncia sobre las elecciones en España. (@CitlaHM)

Por ello, Citlalli Hernández llamó a conocer de forma concreta las propuestas que la derecha y cualquier partido político en elecciones tenga, para así saber cuáles serían hasta las consecuencias de elegirlos.