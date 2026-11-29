De acuerdo con sondeos, Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales en España, dando así el triunfo al Partido Popular de derecha en España.

Medios como La Vanguardia y TVE estiman que Pedro Sánchez se quedaría sin opciones de gobernar, puesto que la suma de Feijóo y Vox dejaría a la derecha española a solo a un escaño de la mayoría absoluta.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo (especial)

Sondeos dan como ganador a Feijóo del PP en las elecciones de España

Tras el cierre de los primeros colegios electorales en España, las tendencias indican la victoria del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo.

Televisión Española estima que el partido de derecha obtendría entre 131 y 136 escaños con el 32.6% de los votos, y sumaría mayoría absoluta con 44 y 48 escaños de Vox.

Según esta encuesta, en el escenario más bajo, la derecha sumaría 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta.

Aunque aún no se cierran las votaciones de manera oficial, los sondeos posicionan al PP y Vox con una marcada mayoría. Mientras que el resto de partidos obtendrían por votos:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el 28.8% de votos, entre 119 y 124 escaños en el Congreso

Frente Amplio con el 5.7%, entre 10 y 11 diputados

Participación electoral en España rompe récords con un 68.1%

La jornada de las elecciones generales de 2026 en España registra una participación récord.

Según estimaciones del Ministerio del Interior, el índice de participación ciudadana alcanzó el 68.15% del censo electoral, 15.02 puntos porcentuales arriba en comparación con el 53.13% de 2023.

Así como más de 4.5 puntos que el máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando a la misma hora local (18:00 horas) había el 63.45% de los electores.

España dispara la participación electoral al 45.7% y supera el registro de 2023 (Yazmín Betancourt)



