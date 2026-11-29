Este domingo 29 de noviembre se llevan a cabo las elecciones en España 2026, por lo que en esta nota te damos a conocer los resultados de la contienda electoral entre los partidos PSOE, PP y Vox.

Con más del 85% del conteo de los votos obtenidos, PP obtendría la mayoría en el Congreso español, seguido por PSOE y en tercera posición VOX:

PP / 132 escaños

PSOE / 116

Vox / 53

ERC / 11

Frente Amplio / 10

EH Bildu / 7

Junts / 5

Adelante Andalucía / 4

PNV / 3

Elecciones en España 2026: PP se proclama la victoria; adelantan posible nuevo presidente

A través de sus redes sociales, el Partido Popular se proclamó la victoria en las elecciones en España 2026 tras obtener más de 130 escaños en el Congreso.

Con estos números obtendrían la mayoría de diputados, lo que les permitiría llevar mano para definir al próximo presidente de España.

En este sentido, el PP adelantó ya a quien sería su candidato ganador, tratándose de Alberto Núñez Feijóo quien ven como nuevo mandatario del país ibérico.

PP se proclama la victoria en España (Captura)

Elecciones en España 2026: Alianza PP y Vox se quedan con la mayoría del Congreso

Con los resultados hasta el momento, una posible alianza entre PP y Vox haría que ambos partidos se quedaran con la mayoría absoluta en el Congreso de España.

Esto debido a que PP y Vox sumarían más de 180 diputados, superando por seis escaños los 176 que se requieren para contar con la mayoría absoluta.

Se estima que la participación ciudadana ha superado el 80% de los registros, por lo que se espera que los resultados no sufran muchos cambios conforme avanza el escrutinio.