La jornada de las elecciones generales de 2026 en España está registrando una participación récord, la cual ya supera a lo registrado en 2023 con 45.75% de votantes.

Asimismo, el Ministerio del Interior señaló que para las 6:00 p.m. (hora de España), la participación ciudadana alcanzó el 68.15% del censo electoral, 15.02 puntos porcentuales en comparación con el 53.13% de 2023.

Participación electoral en España registró un ritmo sin precedentes

La tendencia de participación electoral en España se notó desde las primeras horas de iniciados los comicios, con una gran afluencia en todas las regiones.

A las 2:00 p.m. de España, el 45.75% de los electores ya había depositado su voto, sobrepasando en más de cinco puntos la cifra de 2023 (40.48%) y mostrando el interés de la población general en la jornada electoral.

España, elecciones del 29 de noviembre (Especial)

Madrid es el territorio donde se ha notado más la participación electoral. Para las 6:00 p.m. se tenía el 72.69% del electorado con su voto emitido; mientras que en Cataluña y el País Vasco la afluencia creció más de 16 puntos porcentuales.

En general, para la misma hora de la tarde, en toda España el 68.15% ya había participado en las elecciones de este 29 de noviembre.

Estas cifras provisionales a media tarde no solo baten las marcas de convocatorias anteriores, sino que supera el porcentaje final alcanzado en las elecciones de noviembre de 2019 (66.23%) como en las de 2023 (66.59%).

La participación electoral en España abarca a todos los sectores de la población

De acuerdo con reportes emitidos por diversos medios en España, la participación electoral se dejó ver en las largas filas a las puertas de los colegios en numerosas localidades.

Las elecciones en España están convocando a más de 38.6 millones de ciudadanos para que tengan una participación electoral, principalmente a 1.6 millones de jóvenes que votan por primera vez.

Por su parte, los líderes de las principales fuerzas políticas españolas valoraron de forma positiva el nivel de respuesta ciudadana.

Desde el PSOE se destacó que el dato histórico refleja el enorme interés del electorado, mientras que desde la oposición conservadora se apeló a participar activamente con convicción para decidir el futuro gobierno.