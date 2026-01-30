La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández fijó su postura y de la dependencia sobre la violencia vicaria y el caso de Coahuila, en donde una mujer vinculada a proceso.

Acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia vicaria es toda acción que se comete contra una mujer utilizando a sus hijos emocional, judicial o mediante negligencia.

Citlalli Hernández fija postura sobre violencia vicaria ante caso de Coahuila

Mediante un video compartido en las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández sentenció y explicó por qué en México ninguna mujer debe ser vinculada a proceso por violencia vicaria.

Citlalli Hernández explicó que si bien se presentó una acción de inconstitucionalidad para que la violencia vicaria sea también contra los hombres, fue rechazada ya que el 90% de las víctimas son mujeres.

En México ninguna mujer debe ser vinculada a proceso por violencia vicaria.



En 2024, con la llegada de la presidenta @claudia_shein, ahora es un mandato constitucional la obligación de garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres.



En este tenor, Citlalli Hernández destacó que se utilizó erróneamente el término de violencia vicaria para el caso de Coahuila, ya que los hombres tienen otras figuras penales, por lo cual no es discriminación.

Asimismo, Citlalli Hernández resaltó que desde 2024, con la llegada de Claudia Sheinbaum, se reforzaron los deberes del Estado para proteger a las mujeres, así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Tras el fallo contra una mujer en Coahuila por violencia vicaria, la Secretaría de las Mujeres promoverá la homologación del delito en todos los congresos locales para evitar que vuelva a pasar.

Caso violencia vicaria en Coahuila: Secretaría de las Mujeres tomará acciones

Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres se pondrá en comunicación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y con el tribunal que dictó dicha vinculación a proceso.

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres ya contactó con la mujer vinculada a proceso, Stella, ante una denuncia que fue interpuesta por su expareja, a quien le negaría el contacto con sus hijos.

El fallo del juez determinó una investigación complementaria de dos meses en los que Estela deberá acudir a firmar mensualmente; la imputada fue respaldada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Al respecto, el colectivo añadió que la violencia vicaria no es una figura ambigua, sino una forma de violencia de género contra las mujeres; en este caso específico, se aplicaría el delito de obstrucción parental.