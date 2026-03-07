La titular de la Secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, anunció la puesta en marcha de mecanismos de denuncia para atender el caso de dos doctoras que denunciaron abuso sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

“Hemos estado en contacto con las médicas, con el IMSS Bienestar y con autoridades estatales, con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad ante este hecho” Citlalli Hernández, titular de la Secretaria de Mujeres

A través de sus redes sociales, Citlalli Hernández reiteró que la Secretaria de Mujeres se ha mantenido en contacto con las doctoras afectadas, autoridades y con el IMSS Bienestar, a fin de garantizar justicia a ambas médicas.

Doctora exige justicia tras ser violada en hospital de Tamaulipas (Redes sociales)

Caso de doctoras en Tamaulipas impulsa mecanismo de denuncia anunciado por Citlalli Hernández

También en redes sociales, Citlalli Hernández informó que desde la Secretaria de Mujeres se implementarán acciones que garanticen cero impunidades para las doctoras del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Agregó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se creará junto con el IMSS Bienestar un área en donde las mujeres médicas podrán denunciar libremente cualquier tipo de violencia.

No obstante, Citlalli Hernández no brindó una fecha tentativa en la que iniciarán estos espacios de denuncia.

De acuerdo con las dos doctoras de pediatría, la agresión por parte de un sujeto desconocido ocurrió la madrugada del 30 de diciembre del 2025, en uno de los espacios de descanso para residentes del HIT.

Director del Hospital Infantil de Tamaulipas renuncia a su puesto

A 65 días del ataque sexual, el doctor Vicente Plascencia Valadez renunció a su puesto como director del Hospital Infantil de Tamaulipas (HIT) luego ser señalado por ignorar el caso de abuso sexual denunciado por dos doctoras.

“Hoy dejo el cargo de la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas, pero no mis principios de verdad, de justicia y protección para las víctimas de estas situaciones” Doctor Vicente Plascencia Valadez