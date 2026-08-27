La academia “Mas preparación” vinculada al fraude cometido durante el proceso de admisión de la UNAM, ha optado por cerrar sus oficinas.

Tras la detención de Edgar “N” y Alejandro “N”, la institución que garantiza el pase a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cerró sus aulas y dejó de responder sus líneas de atención al cliente.

Ante la “huida” de la administración, este 27 de agosto de 2026, estudiantes y padres de familia se presentaron en las oficinas centrales ubicadas en Av. Wilfrido Massieu 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Exigen el reembolso del dinero que pagaron por cursos que les aseguraban un lugar en las universidades con más demanda en México.

Sin embargo, no hay quién los atienda. De acuerdo con un reporte del periódico El Universal, un hombre encargado de limpiar la sede, dijo a los demandantes que las puertas se mantendrán cerradas debido a que “los lacras están en la cárcel”.

Aspirantes a la UNAM y el IPN pagaron hasta 3 mil pesos a la academia “Más preparación”

Ingresar a la UNAM representa un reto debido a que la demanda supera por mucho a los lugares disponibles.

Cerca de 150 mil personas hacen el examen en cada convocatoria y solo entre el 8% y el 14% de los aspirantes obtienen un lugar; la situación la replica el IPN, por lo que alumnos suelen invertir para garantizar su pase.

Un estudiante afectado de nombre Jaime, de 21 años, asegura haber pagado a la academia “Más preparación” 3,500 pesos (en inscripción y cursos) para obtener un lugar en el IPN.

“Nosotros somos el daño colateral de la situación“, dijo para posteriormente informar que quedó a medias el curso intensivo que pagó.

Otro caso lo protagoniza la señora Alejandra, quien dice haber pagado 2 mil 700 pesos el pasado 31 de julio para cubrir la primera fase del curso que tomaría su hija con la finalidad de ingresar a la UNAM en 2027.

Más de 150 alumnos se quedaron sin clases por el cierre de las academias “Más preparación”; mientras que unos exigen el reembolso de su dinero, otros piden la retomar las cursos argumentando que hay buenos maestros.