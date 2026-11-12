En Chiapas y Oaxaca se han registrado al menos 15 sismos —seis y nueve respectivamente— hasta las 10:00 horas de hoy jueves 12 de noviembre, en distintos puntos de ambos estados; la magnitud va en aumento.

De momento, las autoridades de Chiapas y Oaxaca no se han pronunciado sobre los diversos sismos de hoy y que se han mantenido desde la madrugada del miércoles.

En el caso particular de Chiapas, hasta las 20:00 horas del miércoles 11 de noviembre contabilizaba 3 mil 442 réplicas del sismo de 7.4 en Ciudad Hidalgo, ocurrido el 17 de julio.

Sismos en Oaxaca hoy 12 de noviembre: registran 9 movimientos, la mitad cerca de Salina Cruz

Desde las 00:00 horas de hoy jueves 12 de noviembre se han registrado 8 sismos en Oaxaca; cuatro de los ocho movimientos telúricos tuvieron un epicentro cercano a Salina Cruz.

Chiapas y Oaxaca registran varios sismos este 12 de noviembre; esto se sabe (SSN)

Por su parte, el último sismo del cual el SSN tiene reporte fue a 30 km al sur de Pinotepa Nacional, a las 10:02:57 horas, de una magnitud de 4.1. La profundidad fue de 11.1 km.

Estos son todos los temblores en Oaxaca:

4.1 en Pinotepa Nacional

4.0 a 71 km al sureste de Salina Cruz a las 9:34 horas

2.7 a 50 km al noreste de Pinotepa Nacional, 3:54 horas

3.6 a 28 km al este de Matías Romero, a las 3:27 horas

3.6 a 42 km al suroeste de Salina Cruz a las 2:59 horas

3.3 a 25 km al noroeste de Puerto Escondido a las 2:51 horas

3.6 a 34 km al sur de Salina Cruz a la 1:29 horas

3.4 a 49 km al sur de Salina Cruz a la 1:03 horas

3.4 a 10 km al suroeste de Pinotepa Nacional

En Oaxaca se registraron 32 sismos el miércoles 11 de noviembre, con magnitudes desde los 3.1 hasta 4.4 en la escala de Richter, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

Sismos en Chiapas hoy 12 de noviembre: seis movimientos afectan tres municipios, uno es Ciudad Hidalgo

El primer sismo de hoy jueves 12 de noviembre tuvo lugar a 80 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, a las 00:05:56 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 14.3 km.

Chiapas y Oaxaca registran varios sismos este 12 de noviembre; esto se sabe (SSN)

Menos de 10 minutos después, a las 00:14:27 horas, tuvo lugar un segundo temblor, a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad menor, de 7.7 km, pero de la misma magnitud que el primero.

Desde ese momento, al menos otros dos municipios fueron señalados como cercanos a los epicentros de cuatro sismos más en Chiapas: