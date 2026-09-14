Claudia Sheinbaum aseguró que el fortalecimiento del orgullo nacional entre las y los mexicanos es uno de los principales resultados atribuidos a la Cuarta Transformación.

“Es lo que yo veo todos los días cuando salgo sobre todo de gira. Hay un profundo reconocimiento y orgullo de ser mexicanas y mexicanos y eso no se lo dio el neoliberalismo a México, se lo dio la Cuarta Transformación. Y es muy poderoso por que cuando un pueblo conoce de su fuerza y de sus historia no hay nada que lo detenga” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México afirmó que actualmente existe un mayor reconocimiento de la identidad nacional y una valoración más profunda de la historia y la fuerza del país.

Para respaldar su planteamiento, Claudia Sheinbaum señaló que distintas mediciones reflejan un incremento significativo en la percepción positiva sobre México en comparación con décadas anteriores, cuando el nivel de orgullo nacional era considerablemente menor.

Claudia Sheinbaum ve el orgullo de ser mexicano en sus giras por el país

Claudia Sheinbaum dijo que ve el orgullo mexicano durante las giras que hace por el país, las más recientes con motivo de su Segundo Informe de gobierno.

En los dos fines de semana recientes ha recorrido 18 estados del país en los que ha hecho un informe de resultados en cada uno, pero también ha recordado la historia de México:

Aguascalientes Campeche Chiapas Coahuila Colima Durango Hidalgo Jalisco Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Quintana Roo San Luis Potosí Tamaulipas Verzcruz Yucatán Zacatecas

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el orgullo de ser mexicano se dan a un día del Grito de Independencia y a dos días del desfile militar por la Independencia de México.

Claudia Sheinbaum: orgullo de ser mexicano se basa en culturas indígenas e historia política

Claudia Sheinbaum recordó el libro Gracias del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que habla del humanismo mexicano.

La presidenta dejó ver que el humanismo mexicano, y a su vez el orgullo de ser mexicano, que ha impulsado al Cuarta Transformación, se basa en dos elementos: