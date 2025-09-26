El diputado de Morena, Arturo Ávila, afirmó que la captura del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, molesta a la oposición.

En entrevista con el periodista José Cárdenas, Arturo Ávila aseguró que las autoridades “sorprendieron” a la oposición tras lograr la captura de Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder de La Barredora del CJNG, pues habrían señalado que esto no ocurriría.

Cabe recordar que Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso el 23 de septiembre de 2025, acusado de por la Fiscalía de Tabasco de los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Hernán Bermúdez Requena es narco desde 1999, según informe (Especial/Redes sociales)

Arturo Ávila asegura que captura de Hernán Bermúdez Requena tiene molesta a la oposición

En entrevista con el periodista José Cárdenas, Arturo Ávila aseguró que la oposición se encuentra molesta con la captura del exfuncionario de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el diputado de Morena, la razón principal de su molestia sería porque las autoridades están “haciendo cumplir la ley”.

“sorpresa que les dimos a la oposición, decían que no íbamos a atrapar a<b> </b>Hernán Bermúdez Requena. ¿Les molesta que estemos haciendo cumplir la ley? Pues al parecer sí”

Y es que habrían insinuado que Morena “protegería” y que no llevarían a cabo la detención de Hernán Bermúdez Requena, acción que Arturo Ávila dijo los sorprendió porque finalmente sí ocurrió.

Ante esto, el vocero de los diputados de Morena aseveró que el gobierno actual actuará en contra de cualquier persona, “caiga quien caiga”, sin importar si esta es integrante de su mismo partido.