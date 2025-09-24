El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador se pronunció sobre las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena y si serán públicas; esto dijo.

“Hay que esperar, está empezando apenas el caso. Apenas se están llevando a cabo las primeras audiencias” José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

Este 23 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción de Tabasco dio a conocer que las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena estarán reservadas para los próximos cinco años.

Por lo mismo, la información de los bienes del ex secretario de Seguridad de Tabasco no será pública hasta 2030; cabe recordar que Hernán Bermúdez Requena fue detenido en un barrio de lujo con una gran cifra de lujo.

José Ramiro López Obrador se pronuncia sobre declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena ante veto

Previo evento, José Ramiro López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena y señaló que cree que sí deberían ser públicas sin embargo, la decisión es de la fiscalía.

Acorde con José Ramiro López Obrador, la publicación de las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena debe cuestionarse a la fiscalía que lleva el caso del líder de La Barredora.

Medios también preguntaron a José Ramiro López Obrador sobre si el publicar las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena no demostraría una mayor transparencia en el caso.

Lo cual José Ramiro López Obrador concedió, sin embargo, también resaltó que hay que esperar ya que el caso de Hernán Bermúdez Requena está empezando.