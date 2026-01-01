Durante el último día del 2025, se informó que fue pospuesta la audiencia en la que se determinaría si se reabre la investigación por tortura y detención arbitraria en el caso Israel Vallarta.

La decisión de posponer la audiencia fue tomada por el juez de Distrito José Antonio Martínez Alvarado, debido a que no se había notificado formalmente a Jorge Rosas García, uno de los exfuncionarios señalados.

Hasta ahora no se ha confirmado una nueva fecha en la que pueda fijarse la audiencia por el caso Israel Vallarta, por lo menos no hasta que se notifique formalmente a Jorge Rosas García.

Israel Vallarta revela sus planes tras salir de la cárcel (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Esta situación retrasa la definición sobre si enfrentarán proceso penal los ex agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Desde antes de confirmarse que la audiencia sería pospuesta, Israel Vallarta señaló al extitular de la Unidad Antisecuestros, Jorge Rosas García, de haber retrasado la aplicación de la justicia.

De igual manera, cuestionó a las autoridades de respetar el debido proceso de Cárdenas Palomino, Garza Palacios, Israel Zaragoza Rico, aunque ello implique el atropello de sus derechos de víctima.

Con respecto a la suspensión de la audiencia, en modo indignado, Israel Vallarta les pidió a los vecinos de Jorge Rosas García que le informen sobre la notificación que tiene pendiente.