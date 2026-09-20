Las autoridades dieron a conocer la detención de Mariana “N” en la Ciudad de México, al ser señalada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en el caso de Erick Terán de la Academia Ollin Cuauhtémoc.

Mariana es ya la tercera persona detenida por el aseinato de Erick Leonardo, menor que murió bajo circunstancias sospechosas en la Academia Ollin Cuauhtémoc en el estado de Morelos.

Detienen a Mariana “N” por su implicación en caso Erick Terán de la Academia Ollin Cuauhtémoc

Gracias a los trabajos de investigación realizados por las autoridades, se pudo establecer la probable participación de Mariana “N” en el caso Erick Terán, sobre la muerte de un menor en la Academia Ollin Cuauhtémoc.

Detenciones por el caso Erick Leonardo (Fiscalía de Morelos)

Un juez liberó una orden de aprehensión en contra de la mujer, la cual fue ejecutada en la Ciudad de México, donde además comparecerá ante las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Ella está acusada de homicidio calificado en el caso Erick Leonardo de la Academia Ollin Cuauhtémoc, el cual data de abril de 2025.

Mariana “N” es la tercera persona detenida por esta muerte. En el mes de mayo de 2025, las autoridades detuvieron a los docentes Angélica “N” y Juan Carlos “N”, quienes también enfrentan cargos por homicidio calificado.

Detenciones por el caso Erick Leonardo (Fiscalía de Morelos)

Caso Erick Terán señala muerte de menor por tortura en la Academia Ollin Cuauhtémoc

El caso de Erick Terán aconteció en el campamento de la Academia Ollin Cuauhtémoc, al cual asistió el adolescente en perfectas condiciones, de acuerdo con testimonios de la madre.

Durante el desarrollo del campamento, el menor manifestó sentir dolor físico y sufrió un desmayo, según la versión del director de la institución.

Sin embargo, luego de ser trasladado a un hospital para su atención médica, el menor murió tras dos días de haber sido ingresado.

Durante el desarrollo del caso Erick Leonardo, la madre de la víctima denunció que, con base en declaraciones de testigos presenciales, los estudiantes del campamento fueron víctimas de tortura.

Como consecuencia de las indagatorias y de los señalamientos, el plantel fue clausurado de forma definitiva, al mismo tiempo que se han arrestado a las personas anteriormente señaladas por su implicación en la muerte del menor.