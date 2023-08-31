A 12 años del incendio en el Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, Luis Adán Gómez, jefe de la plaza de Los Zetas en Santa Catarina e involucrado en el siniestro, fue sentenciado a 32 años de cárcel.

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un comunicado, en donde señaló que Luis Adán Gómez, exmilitar y expolicía, también deberá pagar una multa de 392 mil 610 pesos.

Cabe destacar que su sentencia se dio por diversos delitos, sin embargo, el incendio en el Casino Royale, el cual causó la muerte de 52 personas el pasado 25 de agosto de 2011, no es tomado en cuenta en esta sentencia.

Condenan a 32 años de cárcel a Luis Adán Gómez, involucrado en incendio del Casino Royale

El Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Jesús Alberto Chávez Hernández, condenó a 32 de años de cárcel a Luis Adán Gómez, conocido como José Pérez, “El Comandante Pelón” o “El Gordo”.

Ello luego de que se comprobó que el hombre era miembro de un grupo delictivo, y participó en los delitos de:

Delincuencia organizada.

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, con fines de comercio.

Posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Cabe destacar que fue en septiembre de 2011, cuando elementos de la extinta Policía Federal detuvieron a Luis Adán Gómez en las inmediaciones de Santa Catarina, Nuevo León.

En dicha detención fueron aseguradas armas de fuego y envoltorios con clorhidrato de cocaína, además, el hombre fue identificado como líder de una organización delictiva en esa demarcación.

A casi 12 años de la detención y tras diversos procedimientos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó los elementos probatorios suficientes y el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, dictó sentencia condenatoria de 32 años de prisión y multa de 392 mil 610 pesos.

Actualmente, Luis Adán Gómez cumple su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 “Nor-Noroeste”, en Guadalupe Victoria, Durango.

Luis Adán Gómez, líder de Los Zetas en Santa Catarina, Nuevo León (especial)

Luis Adán Gómez y su responsabilidad en el incendio del Casino Royale

El pasado 25 de agosto de 2011 fue incendiado el Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, en el siniestro murieron 52 personas y 10 más resultaron con lesiones.

De acuerdo con los reportes de autoridades, Luis Adán Gómez participó en el incendio realizando labores de “halconeo” o vigilancia en los alrededores del Casino Royale, el día del ataque.

Luis Adán Gómez, quien en septiembre de 2011 tenía 33 años de edad, también era conocido como el jefe de plaza de Los Zetas, en Santa Catarina, luego de sustituir a Baltazar Saucedo Estrada, “El Mataperros”.