A 11 años de la masacre en Casino Royale, el gobierno de México ofreció disculpas por el atentado en Monterey ocurrido en 2011.

Durante conferencia de prensa y a nombre del gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que se cometieron violaciones graves en la investigación de la masacre en Casino Royale.

Fue el 25 de agosto de 2011, que en las instalaciones de Casino Royale Monterrey, irrumpieron un comando de hombres armados, quienes dispararon en contra de los asistentes, para después incendiar el lugar e huir.

En el ataque murieron 52 personas, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

Casino Royale, Monterrey (Gabriela Pérez / Gabriela Pérez)

“Fue un acto de terror y de barbarie”, expresó gobierno de México sobre masacre en Casino Royale

Por ello, y a 11 años de la masacre en Casino Royale, el gobierno de México ofreció una disculpa, apuntando que en aquel entonces el Estado mexicano en su conjunto, no fue capaz de garantizar las condiciones de:

Seguridad

Integridad

Protección.

Además, se reconoció se cometieron múltiples omisiones en materia de derechos humanos.

“Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal y a la vida”. Alejandro Encinas

Alejandro Encinas apuntó que se cometieron omisiones particularmente desde la Dirección General de Juegos y Sorteos que falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que ampara el permiso de funcionamiento de la casa de apuestas.

Finalmente, Alejandro Encinas refrendó a los familiares de las víctimas de la masacre en Casino Royale el compromiso de reparación del daño y la garantía de que no volverán a ocurrir este tipo de hechos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, adelantó que el gobierno de México ya trabaja para evitar ocurra una situación similar.

“Desde hace varios meses no se ha entregado un solo permiso a las casas de juegos y sorteos, hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado, muchos de ellos indebidamente”, desarrollo Alejandro Encinas.

La disculpa pública deriva de la recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida el 29 de noviembre del 2012.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció que la administración en aquel entonces tuvo un trabajo de investigación deficiente y no fue solidario con los familiares de las víctimas.

¿Qué sucedió en Casino Royale Monterrey?

El 25 de agosto de 2011, cerca de las 15:00 horas, a plena luz de día y mientras los asistentes del Casino Royale disfrutaban de una tarde de juegos, un grupo de hombres armados ingreso al lugar.

Según exponen algunas versiones, se trato de cerca de entre 13 y 16 sujetos que con armas de fuego, presuntamente miembros del grupo delictivo “Los Zetas”, amagaron a los asistentes, golpearon a los recepcionista para después disparar e incendiar el lugar.

La masacre en Casino Royale dejó 10 mujeres muertas y 42 hombres.

Algunas de las víctimas que se encontraban en el lugar fueron pisadas, calcinadas o aplastadas por otras más que querían huir del casino.