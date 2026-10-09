Gran indignación ha causado la reciente orden de liberación de dos sentenciados por la masacre del Casino Royale, familias de las víctimas exigen justicia.

“Me faltan palabras para la indignación que tenemos”, expresó Samara Pérez, vocera de las familias de las víctimas del Casino Royale en entrevista para Fórmula.

Luego de que un juez federal ordenó la liberación de “La Rana” y “El Voltaje”, sentenciados por la masacre del Casino Royale de Monterrey, Nuevo León en 2011, e integrantes del grupo delictivo Los Zetas.

🔴“Me faltan palabras para la indignación que tenemos”, me dice Samara Pérez, vocera de las familias de las víctimas del Casino Royale.



Una jueza federal ordenó liberar a dos integrantes de Los Zetas sentenciados por la masacre.



Sin embargo, las familias aseguran que uno sigue… pic.twitter.com/EGMvyXvbgy — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2026

Familiares de las víctimas de la masacre del Casino Royale hacen llamado a Segob y FGR para que les den una explicación

Tras la orden de liberar a dos sentenciados por la masacre del Casino Royale, los familiares de las víctimas hacen un llamado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía General de la República (FGR) para ser recibidos.

“Ya son cuatro gobiernos y no tenemos respuestas”, precisó Samara Pérez tras exigir que las autoridades los reciban y expliquen las decisiones judiciales “no sólo como víctimas, sino como seres humanos que merecemos respuestas”.

Tras asegurar que se enteraron de esta orden de la liberación de “La Rana” y “El Voltaje” a través de los medios.

Misma que solo aplica a la causa penal 162/2011, en la que fueron sentenciados a 15 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Y por lo que los familiares de las víctimas de la masacre del Casino Royale aseguran que “uno sigue detenido y desconocen la situación del otro” por lo que exigen se les de la información completa.