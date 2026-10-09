Una jueza federal ordenó la liberación de dos integrantes de Los Zetas vinculados al ataque del Casino Royale, ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en 2011 y que dejó 52 personas muertas.

Familiares de las víctimas solicitaron medidas de protección y una reunión urgente con el fiscal estatal al considerar que la liberación de los dos integrantes de Los Zetas los pone en riesgo.

Ordenan libertad de dos integrantes de Los Zetas vinculados al caso Casino Royale

Tras 15 años en prisión, una jueza ordenó poner en libertad a José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alías “La Rana”, implicados en el caso Casino Royale.

Caso Casino Royale: liberan a dos integrantes de Los Zetas y familiares piden protección (Archivo)

El 25 de agosto de 2011, integrantes de Los Zetas incendiaron el Casino Royale, en Monterrey, como represalia por una presunta negativa de sus propietarios a pagar extorsiones al grupo criminal.

De acuerdo con la información, el incendio en el Casino Royale provocó la muerte de 52 personas, por lo que se desplegó un operativo de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

Por este caso, fueron sentenciados José Alberto Loera Rodríguez y Héctor Javier Montoya Chávez a 15 años de prisión, con efecto a partir del 4 de octubre de 2011, y una multa de 370 mil 578 pesos cada uno.

Cumplidos los 15 años de su sentencia, se ordenó su liberación, aunque la resolución se limita a ese expediente y las autoridades deben verificar si ambos permanecen recluidos por otras causas penales.

Familiares de víctimas del Casino Royale exigen protección tras orden de liberación de dos integrantes de Los Zetas

Ante la noticia, integrantes del colectivo de familiares de las víctimas acudieron a la Fiscalía de Nuevo León para solicitar información oficial sobre la resolución judicial y conocer la situación jurídica de los dos sentenciados.

Caso Casino Royale: liberan a dos integrantes de Los Zetas y familiares piden protección (Atentado Casino Royale)

Samara Pérez, vocera del colectivo y madre de una de las víctimas, señaló que las familias se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación, sin recibir una notificación oficial previa.

Los familiares solicitaron medidas de protección ante el temor de posibles represalias por parte de integrantes del crimen organizado, debido a que han mantenido públicamente sus exigencias de justicia.

Asimismo, solicitaron una reunión con el fiscal de Nuevo León para conocer los alcances de la resolución, revisar el estado de los expedientes y recibir información sobre el cumplimiento de las condenas.