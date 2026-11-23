Carolina Viggiano, senadora del PRI, pidió investigar los presuntos vínculos entre Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, y el presunto financiamiento de la campaña del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ahora que está detenido este señor, el que mandaba las maletas de dinero, pues se le puede preguntar sobre ese particular”. Carolina Viggiano, senadora del PRI

Durante la mesa de debate de López-Dóriga, Carolina Viggiano señaló que la detención de “El Chapo Isidro” es una oportunidad para esclarecer sus vínculos con la campaña del mandatario sinaloense.

Carolina Viggiano pide esclarecer supuestos vínculos entre “El Chapo Isidro” y Rocha Moya

El pasado 20 de noviembre, elementos de seguridad ejecutaron un operativo en Guasave, Sinaloa, que tuvo como resultado la detención de “El Chapo Isidro”, operador de los Beltrán Leyva.

Ante esta detención, Carolina Viggiano detalló que ahora “El Chapo Isidro” puede ser cuestionado directamente sobre el presunto financiamiento de la campaña electoral del gobernador Rubén Rocha Moya.

Viggiano retomó las declaraciones de Joselyn Hernández, exsubdelegada regional de programas sociales, quien aseguró haber presenciado la entrega de maletas con dinero destinadas a la campaña del ahora gobernador con licencia.

Durante su participación, Carolina Viggiano cuestionó que los vínculos entre “El Chapo Isidro” y Rocha Moya fueran desestimados bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes.

Por ello, insistió en que las autoridades deben revisar los testimonios e, incluso, consultar al propio Chapo Isidro y determinar si existen elementos para continuar con las indagatorias.

Por su parte, Citlalli Hernández, coordinador de alianzas de Morena rumbo a 2027, respondió que cualquier acusación o sospecha debe ser investigada por las instancias correspondientes.

Asimismo, sostuvo que, si se comprueba que algún integrante de su partido tiene vínculos con el crimen organizado o alguna responsabilidad delictiva, deberá enfrentar las consecuencias legales.