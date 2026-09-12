Al insistir en defender su patrimonio, el titular de Birmex, Carlos Ulloa, difundió un comunicado en el que aseguró que ha obtenido sus bienes a lo largo de 37 años.

“Mi patrimonio comenzó a construirse hace más de 37 años” Carlos Ulloa

En su desplegado, el funcionario advirtió que los reportes en los que se le señala por millonarias adquisiciones están sesgados, pues no toman en cuenta todo el trabajo que ha realizado.

Ante ello, Carlos Ulloa Pérez defendió sus bienes y posesiones al explicar con detalles el origen de su patrimonio, además de que aseveró que todo lo ha declarado ante la autoridad.

Carlos Ulloa explica que construyó su patrimonio “en 37 años”

El diario El Universal volvió a cargar contra Carlos Ulloa al señalar que el funcionario ha incurrido presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales al no incluir herencias.

En respuesta, el titular de Birmex acusó en su comunicado que el medio informativo ha incurrido en la difusión de datos sesgados e incompletos respecto al origen real de su patrimonio actual.

En ese sentido, Carlos Ulloa sostuvo que la publicación toma referencias parciales de sus declaraciones recientes, ignorando deliberadamente que sus bienes comenzaron a construirse hace más de 37 años.

“De manera dolosa, se toma únicamente como referencia la información de mis últimas declaraciones patrimoniales, ignorando que mi patrimonio comenzó a construirse hace más de 37 años. La publicación también omite deliberadamente inmuebles que ya habían sido reportados en declaraciones anteriores" Carlos Ulloa

Asimismo, afirmó que al omitir reportes patrimoniales previos, el diario busca distorsionar la evolución real de sus activos para fabricar una narrativa sobre supuestos incrementos injustificables.

Por lo anterior, el funcionario federal aseveró que los movimientos sobre su patrimonio han sido reportados oportunamente ante las instancias fiscalizadoras durante su desempeño público.

Ante ello, Ulloa Pérez lamentó la presentación parcial de su historial y dijo desconocer los intereses detrás de los señalamientos en medios de comunicación que se han emitidos en su contra.

Carlos Ulloa responde a El Universal (@Carlos_UlloaP/X)

Carlos Ulloa detalla el origen de su patrimonio

Al defender el origen de su patrimonio, Carlos Ulloa explicó varios detalles sobre los bienes que ha adquirido desde hace 37 años, por los cuales ha sido señalado de forma reciente.

En torno a ello, el funcionario precisó que una parte de sus activos proviene directamente de la herencia que recibió por parte de sus padres, la cual abarca bienes muebles y menaje de casa.

Respecto a sus inmuebles, el titular de Birmex afirmó que los adquirió con recursos propios mediante transacciones comerciales debidamente documentadas y verificables entre 2001 y 2023.

Finalmente, Carlos Ulloa enfatizó que tras realizar diversas operaciones de compra y venta a lo largo de esos años, en la actualidad solo conserva dos propiedades por las que es señalado.