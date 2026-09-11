La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abrió la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigue a Carlos Ulloa, director de Birmex, luego de que se diera a conocer la compra de dos departamentos de contado con un valor conjunto de 22.4 millones de pesos.

“Es una investigación, no hay problema y la Secretaría Anticorrupción lo puede hacer (...) él, evidentemente, frente a esta nota, tiene que aclararlo todo y si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno considera que debe de hacer una declaración, que la haga” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del viernes 11 de septiembre de 2026, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta fue cuestionada sobre los señalamientos relacionados con la adquisición de las dos propiedades por parte de Carlos Ulloa.

Ante ello, Sheinbaum afirmó que el funcionario debe aclarar cómo adquirió los departamentos y explicar la información relacionada con su patrimonio.

Sheinbaum asegura que la declaración patrimonial de Carlos Ulloa no está actualizada

La presidenta de México también señaló que corresponde a Carlos Ulloa aclarar la información de su declaración patrimonial tras la compra de los dos departamentos.

De acuerdo con Sheinbaum, la declaración patrimonial del funcionario no estaría actualizada, por lo que consideró necesario que aclare la situación para evitar dudas sobre la adquisición de las propiedades.

Asimismo, Sheinbaum afirmó que conoce a Carlos Ulloa desde que tenía alrededor de 16 años y aseguró que es una persona honesta, aunque insistió en que debe explicar cómo obtuvo las propiedades.

“Lo que menciona Carlos, conozco a Carlos desde que tenía como 16 años (...) pero lo conozco desde hace mucho tiempo y es una persona honesta. Entonces tiene que aclarar adecuadamente para que no haya ninguna duda cómo fue que se hizo de estas propiedades”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum señala que Carlos Ulloa recibió una herencia de su padre tras compra de dos departamentos de contado

Por otra parte, Sheinbaum explicó que, de acuerdo con lo que le ha comentado el propio Carlos Ulloa, el funcionario recibió una herencia de su padre y también contaba con un terreno.

Según la versión que la presidenta dijo conocer, Ulloa habría utilizado esos recursos para adquirir primero un departamento y posteriormente una segunda propiedad.

Sheinbaum señaló que las propiedades sí aparecen en la declaración patrimonial de Ulloa, pero consideró necesario que el funcionario explique por qué no figurarían en declaraciones patrimoniales anteriores.