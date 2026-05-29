En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó este viernes 29 de mayo de 2026 el decreto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual Birmex asumirá el control de la compra consolidada de medicamentos, insumos médicos y material de curación.

Además, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) contará con el apoyo de la Secretaría de Salud para realizar este tipo de adquisiciones, así como de diversas instituciones públicas del sector salud, entre ellas:

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)

Institutos Nacionales de Salud

Hospitales Federales de Referencia

Todas estas instituciones deberán estar adscritas a la Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica (SISCoSAM).

Estas serán las nuevas facultades de Birmex tras decreto de Sheinbaum

El decreto también establece que Birmex podrá instrumentar y ejecutar un modelo de servicio integral destinado al suministro, almacenamiento, abasto y distribución de medicamentos, material de curación e insumos para la salud.

Asimismo, la empresa podrá formalizar convenios de colaboración con dependencias y entidades que requieran el servicio integrado para atender la demanda consolidada de medicamentos en México.

De acuerdo con el documento, Birmex será responsable de ejecutar las acciones pactadas en dichos convenios, mientras que las instituciones participantes deberán aportar los recursos financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Entre las nuevas facultades de Birmex destacan:

Llevar a cabo procedimientos de contratación de medicamentos, material de curación e insumos para la salud conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Fungir como titular de las relaciones jurídicas con los proveedores adjudicados, además de actuar como administrador único de los contratos de adquisición.

Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los proveedores.

Implementar herramientas tecnológicas para simplificar los procesos de abasto y las órdenes de suministro.

Ejecutar acciones relacionadas con la cadena de suministro, almacenamiento, distribución y abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Homologar, junto con las instituciones públicas de salud y la SISCoSAM, los procedimientos de recepción de medicamentos e insumos.

Garantizar la adecuada operación del servicio integral de distribución y suministro.

Así ayudará la Secretaría de Salud a Birmex en la compra de medicamentos

La Secretaría de Salud también participará en la compra consolidada de medicamentos, insumos y material de curación, principalmente en la planeación de las contrataciones y en la elaboración del diagnóstico de necesidades del sector salud.

Entre sus principales funciones estarán: