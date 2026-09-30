El lunes 28 de septiembre de 2026, la Universidad de Harvard fue sede del conversatorio “Hablemos de México”, durante el cual reapareció el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el foro público fue organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard (HUMAS), misma que se encaró de invitar al expresidente.

Cabe destacar que previo a su participación en el conversatorio, no se había documentado una aparición ante el ojo público de Carlos Salinas de Gortari, al menos desde un par de años atrás.

Carlos Salinas de Gortari reaparece durante foro en Harvard (cecilstg/Instagram )

Estudiante de Harvard presume foto con Carlos Salinas de Gortari

La estudiante mexicana Cecilia León Sterling compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

En su publicación, la estudiante —que cursa una maestría en Desarrollo Humano y Educación en la Universidad de Harvard— presumió el encuentro con el exmandatario que participó en un conversatorio.

Al respecto, reportes establecen que Carlos Salinas de Gortari fue invitado por la asociación de estudiantes, HUMAS, para ser parte del foro titulado “Hablemos de México.

Sin embargo, no se cuenta con los detalles sobre la temática del conversatorio y tampoco se sabe cuál fue el sentido de la ponencia que presentó el expresidente.

En cuanto al encuentro que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, la estudiante mexicana se limitó a destacar que no esperaba que pudiera ocurrirle algo así.

Carlos Salinas de Gortari reaparece durante foro en Harvard (cecilstg/Instagram )

Carlos Salinas de Gortari reapareció tras 2 años fuera del ojo público

Previo a su reaparición en público durante su participación en el conservatorio en la Universidad de Harvard, no se sabía nada de Carlos Salinas de Gortari desde el año 2024.

Lo anterior debido a que registros periodísticos refieren que en ese año, el expresidente de la República participó en el podcast producido por la revista Nexos llamado “La Invención de América del Norte”.

Y es que tras concluir su sexenio se retiró de la vida pública, por lo que no es común verlo durante actos abiertos y se limita a reaparecer en producciones televisivas o conferencias universitarias.