Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que hay un vacío legal en lo que serían los actos adelantados de campaña de los partidos políticos de frente a las elecciones 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Carla Humphrey señaló que es necesario emitir lineamientos para regular estos actos, aunque el Tribunal Electoral (TEPJF) no los reconozca como actos adelantados de campaña.

Existen vacío legal en actos adelantados de campaña, afirma Carla Humphrey

Carla Humphrey advirtió la existencia de un vacío tanto legal como político en torno a los actos que los partidos están realizando de cara a las próximas elecciones, pues no están regulados.

Carla Humphrey Jordan (Fotografía Cortesía / Cuartoscuro)

La consejera considera que la falta de una regulación específica tras el aval del Tribunal a estos “procesos internos”, ha generado una situación de indefensión jurídica y falta de transparencia en el uso de recursos.

Asimismo, señala que la determinación de si estos actos son “anticipados de campaña” recae en las autoridades electorales locales (OPLES) para el caso de las gubernaturas, congresos locales y alcaldías.

Ya se han presentado iniciativas para regular estas actividades, al considerar que los partidos deben tener métodos de fiscalización aunque no estén en campaña, pero la propuesta fue desechada.

Humphrey se dijo en contra de que el INE no tiene atribuciones para auditar estos procesos en este momento, pues tiene la responsabilidad nacional y exclusiva de fiscalizar permanentemente.

Dada la cercanía del inicio del proceso electoral, Carla Humphrey subrayó la urgencia de contar con lineamientos aprobados, que regulen estas actividades para asignar topes de gastos y posibles sanciones.