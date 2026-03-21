Tras la detención de Ángel Esteban Aguilar, “Lobo Menor”, el embajador Ronald Johnson destacó la cooperación entre México y Estados Unidos para detener el crimen organizado.

El “Lobo Menor” es señalado como el líder del grupo delictivo Los Lobos, con alta presencia en Quito, Ecuador, y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.

Ingresan al “Lobo Menor” a prisión de máxima seguridad en Ecuador (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Embajador de Estados Unidos aplaude cooperación con México tras captura del “Lobo Menor”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la importancia de la cooperación con México tras la importante detención de Ángel Esteban Aguilar, “Lobo Menor”.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson mencionó que Donald Trump y Claudia Sheinbaum están enviando un claro mensaje al crimen organizado:

“Los criminales no tienen dónde esconderse. Ni en México ni en los Estados Unidos ni a nivel internacional”. Ronald Johnson

La detención de “Lobo Menor”, según Ronald Johnson, reafirma el compromiso de México y Estados Unidos “para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan”.

Ronald Johnson aplaude detención del "Lobo Menor" en México (Captura de pantalla)

Cabe recordar que la captura del “Lobo Menor” se logró gracias a una operación conjunta entre autoridades mexicanas, colombianas e Interpol y fue extraditado al Ecuador.

El “Lobo Menor” es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, llegó primero a Colombia y horas después fue llevado a Guayaquil.