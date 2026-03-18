“Lobo menor”, presunto asesino de un candidato en Ecuador, fue detenido en Polanco, CDMX, por autoridades mexicanas, informó Omar García Harfuch.

En una colaboración conjunta entre elementos de la SEMAR, SSPC, SSC, INAMI, Interpol y autoridades colombianas, se logró la detención del presunto asesino del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

A Juan Carlos N, alias “Lobo menor”, se le identifica como el líder del grupo delictivo “Los Lobos”, con presencia en Ecuador.

Es señalado por ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, quien recibió tres disparos en la cabeza el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político en el norte de Quito.

¿Quién era Fernando Villavicencio? (Eduardo Díaz)

De acuerdo con información proporcionada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, al masculino se le relaciona con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

La detención se llevó a cabo sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos. Al “Lobo menor” se le hicieron saber sus derechos y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde se determinará su situación jurídica en territorio nacional.

Autoridades mexicanas detienen al “Lobo menor” (@OHarfuch / X)

Arresto de “Lobo Menor” causa confusión

Previo al informe de Harfuch, de 44 años de edad, Migración Colombia publicó un comunicado para informar sobre la detención de Juan Carlos N, quien también se identifica Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo menor’.

Con base al escrito, la detención del miembro de “Los Lobos” se produjo en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando éste arribó en un vuelo procedente de México.

Debido a que “Lobo menor” usaba credenciales falsas, su verdadera identidad quedó al descubierto.

“Los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de verificación de Colombia permitieron establecer su verdadera identidad para detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial” Migración Colombia

La confusión llegó cuando el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, adjudicó la detención a las autoridades mexicanas.

Vía X, el mandatario de 65 años de edad, citó:

“Como resultado de la operación JERICÓ realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias LOBO MENOR en el sector de Polanco en la Ciudad de México” Gustavo Petro

Gustavo Pedro adjudica detención de “Lobo menor” a autoridades mexicanas (@petrogustavo / X)

Reporte que respaldó Harfuch, quien agradeció la cooperación de autoridades colombianas para su ubicación.