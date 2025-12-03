El diseño de las monedas de 10 y 20 pesos va a tener cambios ordenados por la presidenta Claudia Sheinbaum mediante un par de iniciativas enviadas a la Cámara de Diputados.

El objetivo de los cambios es mejorar su circulación y abaratar costos de producción a fin de que incremente su uso en el país.

Ambas iniciativas fueron recibidas por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aunque no hay fecha para que sean dictaminadas y pasen a ser votadas en el Pleno.

¿Cuáles serán los cambios a las monedas de 10 y 20 pesos propuestos por Claudia Sheinbaum?

Las modificaciones al centro de la moneda de 10 pesos consisten en cambiar la aleación de cobre, níquel y zinc y pasar a ser elaborado de acero recubierto de níquel.

La decisión se toma ante el encarecimiento del cobre en 82 por ciento en los últimos cinco años, lo que a su vez encareció el proceso para elaborar las monedas.

Sobre la moneda de 20 pesos, se van a eliminar las ediciones conmemorativas ya que como efecto las gente las coleccionaba.

El diseño permanente tendrá al Castillo de Kukulcán y buscará que se use de manera cotidiana.

¿Cuándo se aprobarán los cambios a monedas de 10 y 20 pesos que propuso Sheinbaum?

Cabe recordar que a mitad del diciembre la Cámara de Diputados se irá de vacaciones y regresará hasta el mes de febrero.

No obstante, se espera que en estos últimos días de trabajo legislativo las prioridades sean la Ley de Aguas y la Ley de Salud que prohibe vapeadores.

Dadas las circunstancias, no se conoce un tiempo en el que serian aprobadas estas reformas para el rediseño de monedas.