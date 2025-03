Ricardo Anaya y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron una pelea durante la discusión de la reforma para prohibir el maíz transgénico en la Cámara de Senadores, situación que llevó al panista a ofrecer su renuncia.

Durante la discusión, el presidente de la Mesa directiva del Senado de la República acusó a los panistas de buscar el beneficio de las empresas privada s sobre la salud del pueblo de México.

Asimismo, hizo alusión a los hijos del coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, lo que provocó su molestia.

En la discusión de la reforma para prohibir el maíz transgénico en México, Gerardo Fernández Noroña acusó a Ricardo Anaya y demás militantes de Acción Nacional de apoyar a las empresas sobre la salud de la población.

En este sentido, dijo lamentar que Anaya esté dispuesto a alimentar a sus hijos con productos transgénicos, que considera dañinos para la salud y aclaró que el trabajo de la Cámara de Senadores es el defender al salud del pueblo de México.

Sin embargo, los dichos del ahora morenista, provocaron el enojo de Ricardo Anaya, quien pidió el derecho de réplica por alusiones y rápidamente defendió a sus tres hijos.

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña aseguró que Acción Nacional quiere apoyar a Monsanto, dedicada a la agricultura e ingeniería genética de semillas, y otras empresas privadas para" destruir todo este saber ancestral" y defender a industria privadas transnacionales en contra del interés del país.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña acusó a Anaya de “sacar de contexto” y tergiversar información para no aprobar la prohibición del maíz transgénico.

Ante esto, Ricardo Anaya reiteró “no dije una sola mentira en esta tribuna” respecto al tema en discusión y lanzó un reto a Fernández Noroña.

De acuerdo con Ricardo Anaya, no conoce ni ha conocido a ningún directivo de empresas dedicadas a la producción de maíz transgénico y aseguró que renunciará a la Cámara de Senadores si se prueba que, “alguna vez en mi vida” se ha reunido con alguno de ellos.

Sin embargo, exigió que, de no ser así, Gerardo Fernández Noroña le ofrezca una disculpa pública por “faltar a la verdad” en la tribuna del Senado.

“No conozco, jamás me he reunido con los directivos de las empresas que señalaste. Te reto: presenta las pruebas de que yo me he reunido con un directivo de alguna de esas empresas alguna vez en mi vida y renuncio al Senado de la República y si no, me pides una disculpa pública. No puedes venir a esta tribuna a faltar a la verdad”

Ricardo Anaya