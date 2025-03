Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, lloró al recordar a su abuelita, María de la Luz Velázquez Villalobos.

Esto durante la sesión celebrada hoy miércoles 5 de marzo en el Senado, con motivo de las acciones por el próximo 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer.

Y es que Gerardo Fernández Noroña leyó un mensaje realizado para rendir homenaje a su abuelita, el cual fue escrito como si ella lo estuviera pronunciado.

Este día Gerardo Fernández Noroña, en el marco del próximo 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, leyó un mensaje en honor a su abuelita, María de la Luz Velázquez Villalobos.

No obstante, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores rompió en llanto mientras leía el mensaje, por lo que recibió el apoyo del resto de legisladoras.

El texto, escrito como si fuera pronunciado por María de la Luz Velázquez Villalobos, relató la época en la que nació, así como las circunstancias en las que creció.

Esto señalando las adversidades que tuvo que enfrentar la abuelita de Gerardo Fernández Noroña durante su juventud.

En el relato señaló que María de la Luz Velázquez Villalobos buscó ser profesionista, sin embargo, solo pudo terminar la primaria y años más tarde se caso.

No obstante, reconoció que, debido a que su esposo era “macho y maltratador” -por lo que Fernández Noroña lo tachó de ser “acalderonado”- se divorció de él en un época en donde esto era mal visto.

“Soy María de la Luz Velázquez Villalobos.<b> </b>Nací en 1913. Soy más lista que el hambre y mi sueño es estudiar y ser una profesional. Pero nací mujer, pobre, indígena y huérfana. Pude terminar la primaria, y después hice el sueño de toda mujer. Me casé. Y mi esposo salió muy acalderonado. Era macho, era maltratador y me divorcié en una época en que era mal visto que una mujer se divorciara.

Al intentar continuar con su mensaje Gerardo Fernández Noroña quebró en llanto, por lo que fue arropado por integrantes.

Debido a esto pidió perdón al Pleno del Senado, y buscó continuar con el homenaje a su abuelita, María de la Luz Velázquez Villalobos.

“Perdón, estoy muy...”, esbozó Gerardo Fernández Noroña, al tiempo que se secó las lagrimas y continuó con su mensaje.

El texto señaló que logró que sus nietos, entre ellos Fernández Noroña, fueran a la universidad, por lo que se dijo orgullosa de esta situación.

Finalmente el presidente del Senado reconoció a su abuelita, pidiendo al final de su mensaje “larga vida a María de la Luz Velázquez Villalobos.

“Saque sola a mis 5 nietos, con la costura, a contracorriente. Pobre, comíamos 3 veces al día. Y logré que mi nieto y mi nieta fueran a la universidad. Yo no pude, pero estoy muy orgullosa de lo que mis nietos son. Sé que mis bisnietas enfrentarán adversidades, pero no las que yo tuve que enfrentar y que nunca se me reconoció... Larga vida a María de la Luz Velázquez Villalobos”

