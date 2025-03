La Cámara de Senadores despidió a 13 trabajadoras de limpieza por medio de una trampa en el modelo de subcontratación o outsourcing.

Hoy lunes 3 de marzo, la periodista Leticia Robles de la Rosa informó en sus redes sociales que 13 empleadas de limpieza fueron despedidas en el Senado de la República, solo 58 días después de haber salido del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para ser contratadas directamente.

En ese marco, cabe recordar que en diciembre de 2024, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, informó que la Cámara de Senadores contrató a 390 trabajadores de mantenimiento, por lo que sus salarios aumentaron 54 por ciento y fueron beneficiados con prestaciones de ley.

Cámara de Senadores despide a 13 trabajadoras de limpieza (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

Cabe recordar que en diciembre de 2024, Adán Augusto López Hernández informó que el Senado contrató a 390 trabajadores de mantenimiento, quienes pasaron de tener un sueldo de siete mil 100 pesos mensuales por sus servicios a 11 mil pesos a partir de 2025, más las siguientes prestaciones:

Dos mil pesos en vales de despensa

Afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

En ese sentido, el video grabado dentro del recinto del Senado dio cuenta de los reclamos de las trabajadoras cuando se les informó sobre su despido; “yo no he dado motivo para que me corran”, reclamó una de las empleadas.

En respuesta, la persona que informó sobre los despidos dijo que no se trató de un tema personal, sino que fue una “reestructuración”, además de señalar el hecho de que las trabajadoras son “personal de confianza”; “pero, ¿cuánto tiempo tenemos desde que nos absorbieron y ahora nos dice que ya no?", insistió la trabajadora.