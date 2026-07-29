El Calendario del Año Escolar 2026-2027 fue publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ya podemos conocer y organizar los puentes y vacaciones con datos oficiales.

El Calendario del Año Escolar 2026-2027 consta de 185 días efectivos de clases y va a iniciar el 31 de agosto de 2026 mientras que su término será el 9 de julio de 2027.

El calendario aplica para Educación Básica —preescolar, primaría y secundaria- y escuelas Normales, es decir, las que forman a maestros.

Los puentes oficiales y días festivos de la SEP en el Año Escolar 2026-2027

Los puentes oficiales y días festivos que ya se han calendarizado por la SEP para el Año Escolar 2026-2027 son siete:

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos Lunes 16 de noviembre de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana Miércoles 6 de enero de 2027: Día de Reyes Lunes 1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Lunes 15 de marzo de 2027: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez Miércoles 5 de mayo de 2027: Conmemoración de la Batalla de Puebla

La SEP consideró en su lista de días festivo y puentes el 25 de diciembre de 2026 y 1 de enero de 2027 aunque estos caen sábado y dentro del periodo vacacional de invierno.

2 importantes periodos de vacaciones para el Año Escolar 2026-2027

En el Año Escoñar 2026-2027 se consideran dos periodos importantes de vacaciones que son:

Vacaciones de Invierno: del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del lunes 22 de marzo de 2027 al viernes 2 de abril de 2027

8 días estar para descanso por Consejo Técnico Escolar de la SEP

A los periodos vacacionales, puentes y días oficiales se suman los viernes de Consejo Técnico Escolar implementados por la SEP que podrían servir para organizar más puentes vacacionales por cada familia.

Estos viernes de Consejo Técnico Escolar son ocho: