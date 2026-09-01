A partir del 1 de septiembre y hasta el 25 del mismo mes, los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 recibirán los pagos del programa que corresponde al bimestre septiembre-octubre.

Ante ello, la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos para personas de la tercera edad, mujeres con Bienestar, personas con discapacidad y más beneficiarios.

¿Cuáles serán las fechas en las que se realizarán los pagos de del programa Pensión Bienestar 2026? Te contamos los detalles del calendario que aplica para septiembre-octubre.

Calendario de pagos de la pensión bienestar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fechas de los pagos de la Pensión Bienestar 2026 septiembre-octubre

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos del periodo septiembre-octubre iniciará el martes 1 de septiembre y terminará el viernes 25.

Asimismo, se explicó que los pagos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario de Pensión Bienestar 2026, como se indica a continuación:

Martes 1: A

Miércoles 2: B

Jueves 3 y viernes 4: C

Lunes 7: D, E, F

Martes 8 y miércoles 9: G

Jueves 10: H, I, J, K

Viernes 11: L

Lunes 14 y martes 15: M

Jueves 17: N, Ñ, O

Viernes 18: P, Q

Lunes 21 y martes 22: R

Miércoles 23: S

Jueves 24: T, U, V

Viernes 25: W, X, Y, Z

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026: septiembre-octubre (Especial)

¿Quiénes cobrarán la Pensión Bienestar Bienestar 2026 septiembre-octubre?

Cabe destacar que los pagos bimestrales de la Pensión Bienestar 2026 que se realizarán a lo largo del mes de septiembre, aplican para los beneficiarios de los siguientes programas sociales:

Pensión para las Personas Adultas Mayores que recibirán 6 mil 400 pesos

Pensión para las Personas con Discapacidad que van a recibir 3 mil 100 pesos

Pensión Mujeres Bienestar que recibirán 3 mil 300 pesos

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que van a recibir mil 560 pesos en la mayoría de los casos

Además, es necesario recordar que el dinero puede retirarse u ocuparse a partir del mismo día en el que se realiza el depósito, sin que que eso implique que deba ser sacado de la cuenta de inmediato.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 pueden disponer de su dinero en sucursales del Banco del Bienestar u otros bancos con el cobro de una comisión.