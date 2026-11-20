Tres presuntos integrantes de la facción de Los Chapos fueron detenidos en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante un operativo en el que se les aseguraron armas y explosivos.

Por medio de una acción coordinada, el personal militar y del grupo especial lograron la detención de 3 integrantes de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, facción “Chapos”. Defensa

De acuerdo con autoridades, la acción se realizó gracias a labores de reconocimiento terrestre apoyadas con drones, lo que permitió ubicar un campamento donde se encontraba un grupo de personas armadas.

Los tres hombres fueron identificados como miembros de la célula delictiva de Los Chapos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, y puestos a disposición de la FGR con sede en Culiacán.

Los Chapos: caen tres presuntos integrantes en El Rosario (Defensa)

Los Chapos: detenidos fueron ubicados en campamento

Los reportes oficiales indicaron que el pasado 18 de noviembre, presuntos integrantes de Los Chapos fueron ubicados durante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales en el municipio de El Rosario.

Al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad, los sospechosos intentaron huir; sin embargo, tres hombres fueron capturados en una zona de Cacalotán utilizada como campamento.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes por los delitos que resulten.

Los Chapos: caen tres presuntos integrantes en El Rosario (Defensa)

Los Chapos: autoridades les decomisan granadas y armas largas

Durante el operativo en el poblado de Cacalotán, municipio El Rosario, a los tres hombres les fueron decomisadas granadas y armas largas.

Los artefactos decomisados fueron:

Dos armas largas

Cuatro granadas Cal. 40

Un lanzagranadas Cal. 40

12 cargadores

300 cartuchos

3 artefactos explosivos improvisados (AA. EE. II.)

Equipo táctico diverso

El operativo estuvo encabezado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo Especial de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.