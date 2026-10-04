La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tras investigación se determinó que inhabilitará a servidores públicos por actos de corrupción.

Sin embargo, explicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también sancionó a servidores públicos por faltas graves y multas por 102 mdp.

Las sanciones que Buen Gobierno informó corresponden a 20 dependencias del gobierno.

TFJA y Buen Gobierno sanciona a servidores públicos que cometieron actos de corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó hoy 4 de octubre de 2026 que el TFJA decidió dar sanciones a servidores públicos de diversas dependencias que equivalen a 102 millones de pesos en ‘multas’.

Sin embargo, la Secretaría también dio sanciones a servidores públicos que cometieron actos de corrupción, con sanciones no graves.

En total, son 55 los servidores públicos que fueron sancionados entre Buen Gobierno y el TFJA.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Pemex

Massie H., del Hospital Central del Sur de la CDMX es sancionado con multa por 677 mil pesos y 10 años de inhabilitación, tras cobrar la prestación de pago de gasolina a un vehículo que no correspondía al registrado.

Martha E., del área de Ductos del Estado de México, porque no solicitó la baja del registro de un vehículo y siguió cobrando la prestación de pago de gasolina; inhabilitación por 10 años y sanción de 616 mil pesos.

Braulio M., de la Gerencia de Ingeniería y Costos de la Subdirección de Proyectos Industriales de la CDMX por obtener el beneficio económico al simular actos para que tres personas entraran a trabajar, depósitos que él mismo cobró. La sanción económica corresponde a 600 mil pesos y 10 años inhabilitados.

Juan R., del Complejo Petroquímico Morelos en Veracruz, por no declarar una deuda solidaria de 1.8 mdp, un inmueble y recursos en efectivo que usó para saldar esta deuda, lo que lleva a una inhabilitación por 1 año.

Sonia B., del Hospital Regional Minatlán en Veracruz por la contratación y autorización de la contratación de su hijo sin excusarse de participar ante su superior; son 30 días de suspensión.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de CFE

José P., de Gestión Comercial de Sonora por pedir 500 pesos a ciudadanos por no reportar el uso indebido de la energía eléctrica, lo que lo hace acreedor a 10 años inhabilitado y 72 mil pesos de multa económica.

Osmar M., de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en Chiapas por hostigamiento sexual a una subordinada, lo que lo inhabilita por 4 años.

Ignacio C. y Fausto B., de la Gerencia de Administración de Servicios en la CDMX, con la suspensión de 60 días por suspender el pago de pensión de cinco extrabajadores jubilados.

Baldemar D., del Departamento Comercial de la Zona de Distribución Puebla Oriente con 30 días de suspensión por entregar información de una universidad a un particular, lo que quebranta el derecho a la protección de datos personales.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Secretaría de Cultura

Graciela Z., del Centro de Investigación Coreográfica del INBA de la CDMX por dar pago de honorarios a su sobrina sin excusarse de participar en el proceso ante su superior, lo que lleva a la suspensión de 90 días.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación

Isael C., de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, por tener comportamiento irrespetuoso en el rescate de personas migrantes en un operativo, lo que lleva a 30 días de suspensión.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de IMSS

Francisco A., del Hospital General de Zona 3 en Querétaro tendrá inhabilitación por 1 año por acoso sexual a una médica residente anestesiologa.

Eduardo A., con destitución y Francisco G., del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional del Estado de México Oriente con inhabilitación por 4 meses, por emitir actas para asignar 8 contratos sin documentación firmada.

América M., y Jael ., de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Morelos con inhabilitación por 10 años y sanción por 10.1 millones de pesos -entre ambos- por modificar los precios del tóner, lo que llevó a incrementar los costos originales, según lo que decían, costaba en el mercado.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Alimentación para el Bienestar

Carlos V., Manuel L., y René G., con inhabilitación por 10 años y sanción de 73.4 mdp cada uno, por haber argumentado pago por la compra de carne sin haber entregado el producto.

Carlos V. y Manuel L., y René G., así como inhabilitación de la empresa G, con la inhabilitación por 10 años y sanción económica por 16.6 mdp a pagar entre las partes por la compra de atún sin acreditarse la entrega del producto.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Banco del Bienestar

Roberto R., y Karina ., de la sucursal Cabecera de Indígenas del Estado de México con sanción por 10 años de suspensión y multa por 124 mil pesos por reportar de forma intención un saldo en cierre de caja, que no correspondía con lo que realmente contaban.

Jesús S., de la sucursal Santa Clara del Cobre en Michoacán con inhabilitación por 1 año y sanción por 6 mil pesos, por retirar dinero en efectivo de una cuenta sin la autorización del titular.

Mirna B., y Cindy C., de la sucursal Cansahcab en Yucatán con inhabilitación por 1 año y sanción económica de 5 mil pesos por haber reportado en el cierre de caja, un saldo final que no correspondía al dinero con el que realmente contaba.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

María G., del Aeropuerto Internacional de Palenque en Chiapas con inhabilitación por 10 años y sanción económica de 80 mil pesos por aprovecharse de que no había control de asistencia se ausentó de su trabajo, acudía a dar clases y cobraba su sueldo de forma íntegra.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Financiera para el Bienestar

José M., de la Gerencia Regional Zona Noreste de Nuevo León por obtener beneficio económico de dinero que la entidad le dio únicamente para administrarlo, lo que lleva a la inhabilitación por 10 años y sanción por 72 mil pesos.

Martha C., de la Gerencia Regional Zona Occidente en Jalisco con suspensión por 15 días por no custodiar ni cuidar documentación a su cargo.

Nancy R., de la sucursal Jalapa Enríquez en Veracruz con suspensión por 15 días por no tener control sobre el dinero a su cargo, llevando a un fraude de 161 mil pesos cuando se revisó su caja y se encontró el faltante.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Agencia Nacional de Aduanas México

Carlos F., de la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura en la CDMX con inhabilitación de 5 años por hostigar y acosar sexualmente a cinco servidoras públicas durante el curso “Manejo de Caninos Para la Detección de Narcóticos, Armas y Dinero”.

María S., de la Aduanera de Ciudad Juárez en Chihuahua con suspensión por 60 días por no tomar muestra detallada de mercancía declarada como ‘aceite diésel y sus mezclas’, aún cuando lo requería.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos del SAT

Saraí M., de la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla “1” por emitir línea de captura a favor de una asociación civil para la reducción de una multa cuando el plazo había vencido; inhabilitación por 1 año.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos del Servicio Postal Mexicano

Jonathan L., de la Administración Postal en Tonalá, Jalisco con suspensión por 60 días por haber registrado postales que nunca entregó por obtener el beneficio de efectividad de 5.6 mil pesos.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de Guardia Nacional

Javier R., de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en el Estado de México con suspensión por 60 días debido al uso indebido de un carro radio patrulla, así como que portó el uniforme y arma cuando su turno había terminado, además de que presenció agresión contra personas y no lo reportó.

Benito N., y José M., de la Dirección General de Servicios Especiales de la CDMX, por haberse trasladado sin autorización a un evento de carreras de caballo con un vehículo oficial, uniformados y con armas; se les da 60 días de suspensión.

Zenaida V., Minerva A., Karina R., Everardo A., Azael S., Erik N., Javier A., Luis L., Alejandro P., y Jorge A., con destitución por entregar certificados de estudios falsos, mismos que por creerse fidedignos les llevó a la portación de arma de fuego.

Belem G., de la Dirección General de Servicios Especiales en la CDMX con suspensión de 15 días por faltar sin causa justificada a 4 días de trabajo cuando se le dio la instrucción de dar seguridad física a un edificio en el lapso que se ausentó.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos del ISSSTE

Rosario H., del Hospital Regional “1 de octubre” de la CDMX con suspensión de 30 días por encontrar medicamentos propiedad del ISSSTE en un vehículo y no reportarlo.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de la Secretaría de Economía

Héctor A., con suspensión de 20 días, Carlos B., y Uriel A., de la Gerencia Regional Noreste del Servicio Geológico Mexicano de Sonora con suspensión de 15 días por haber usado un vehículo oficial para ir a una carrera de caballos.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos del Instituto Nacional de Derechos de Autor

Raymundo R., del Registro Público de Derecho de Autor de la CDMX, por usar de forma indebida un equipo de cómputo para ver videos en internet y contenido para adultos, con inhabilitación por 6 meses.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua

Daniel T., del Organismo de Cuenca Balsas en Morelos con suspensión por 15 días por enviar mensajes inapropiados a través del correo institucional a una servidora pública.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos del DIF

Julio F., del Departamento de Asuntos Colectivos del Trabajo de la CDMX con 3 días de suspensión por no integrar registro clínico ni notas de un paciente al que le extrajo un diente.

Buen Gobierno y TFJA sanciona a servidores públicos de la Procuraduría Agraria

Karla C., de la Representación de la Procuraduría Agraria en la CDMX, con amonestación privada por haber tomado un garrafón de agua empujando por el hombre a una servidora pública que buscó impedir que lo extrajera de la oficina.