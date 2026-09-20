La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, identificó indicios de la posible venta de base de datos personales de clientes de Aeroméxico en la red social Telegram.

Buen Gobierno identificó la posible exposición de datos personales en sistema que podría estar relacionado a Aeroméxico al localizar en la mencionada herramienta de mensajería una publicación el 18 de septiembre de 2026.

La dependencia hizo el anuncio de la posible exposición de datos personales gracias a un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad.

Buen Gobierno reporta funcionarios y figuras públicas en base filtrada de Aeroméxico

En la muestra que analizó inicialmente Buen Gobierno con 100 mil 092 registros se identificaron a funcionarios públicos y figuras públicas.

La presunta base de datos personales de Aeroméxico que se vende en Telegram tiene más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB.

Los datos que contendría serían:

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Fecha de nacimiento

Fecha de alta

Buen Gobierno investiga base de datos de Aeroméxico vendida en Telegram

Tras el análisis de la muestra, Buen Gobierno inició una investigación de oficio para determinar la presunta responsabilidad de la base de datos personales compartida.

La investigación se hace en ejercicio de las facultades de la Secretaría de Anticorrución y Buen Gobierno para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.