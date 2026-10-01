La Generación Z México convocó a una nueva marcha en la CDMX, luego de que el colectivo difundiera en redes sociales un llamado para movilizarse el próximo 15 de noviembre de 2026.

A través de su cuenta de X, @genzmexinforma, el grupo hizo un llamado a la población mexicana para organizarse y participar en la protesta.

La publicación señala que la movilización de la Generación Z prevista para el próximo 15 de noviembre, busca expresar inconformidad con la situación del país y pide el respaldo de ciudadanos que compartan sus demandas.

Generación Z convoca a nueva marcha en CDMX el próximo 15 de noviembre (@genzmexinforma / X)

¿Qué pide Generación Z México con la nueva marcha?

En la convocatoria de la Generación Z para una nueva marcha el próximo 15 de noviembre, el colectivo menciona entre sus motivos El rechazo a problemáticas como:

La violencia

La corrupción

La falta de seguridad

Cabe recalcar que estos temas que mencionan en sus redes sociales, también estuvieron presentes en movilizaciones anteriores relacionadas con Generación Z México.

Decenas de personas participaron en la segunda marcha de la "Generación Z" la cual partió del Ángel de la Independencia rumbo al zócalo (Mario Jasso / Mario Jasso)

La organización publicó: “Hacemos un llamado al pueblo mexicano para organizarnos y marchar el 15 de noviembre”, además de solicitar el apoyo de mexicanos que, según su mensaje, estén inconformes con el gobierno y quieran participar.

Por ahora, Generación Z México no ha detallado públicamente la hora, punto de reunión ni ruta que tendrá la marcha del 15 de noviembre de 2026 en CDMX, por lo que estos datos podrían darse a conocer posteriormente mediante sus redes sociales.

La convocatoria de la Generación Z ocurre casi un año después de la movilización realizada el 15 de noviembre de 2025, que partió del Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino.