La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 47 personas servidoras públicas y una empresa por faltas administrativas graves y no graves detectadas durante investigaciones federales.

Las resoluciones incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que, en conjunto, alcanzan 4.6 millones de pesos por diversas infracciones.

Los procedimientos involucraron a dependencias como CFE, Sedena, SEP, SAT e IMSS, donde las investigaciones documentaron distintas irregularidades administrativas y posibles afectaciones institucionales.

¿Qué sanciones impuso Buen Gobierno?

Entre las sanciones por faltas graves destacan una inhabilitación de 10 años y multa de 33 mil pesos impuestas a un trabajador de CFE.

En Sedena, otro servidor público recibió inhabilitación por 10 años, destitución y una sanción económica de 651 mil pesos por incumplimientos documentales relacionados con recursos públicos.

Secretaría Anticorrupción (Cortesía )

El caso con la mayor multa individual correspondió a una empresa sancionada con 3.1 millones de pesos e inhabilitación durante 4 años por facturas alteradas.

Las autoridades señalaron que los documentos fueron utilizados para simular el cumplimiento de requisitos establecidos en una licitación de servicios de transporte realizada en 2021.

Las faltas no graves abarcaron 13 dependencias, entre ellas Pemex, CFE, Salud, DIF, Guardia Nacional, Profeco e IMSS, con distintas medidas disciplinarias aplicadas.

Entre los casos reportados aparecen sanciones por medicamentos caducados, maltrato contra menores, certificados de estudios inválidos, omisiones administrativas y conductas que afectaron procedimientos institucionales.

Las investigaciones estuvieron a cargo de Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control; las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones conforme a derecho.