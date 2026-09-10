El consejero electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona, reprochó a los siete partidos políticos de México por claudicar de sus responsabilidades legales y éticas en 2024 al no impugnar el fraude electoral por “boletas planchadas”.

El funcionario denunció que todas las organizaciones, sin importar si resultaron ganadoras o perdedoras, abandonaron su deber de proteger el voto ciudadano al ignorar irregularidades graves.

Rumbo a las elecciones 2027, Uuc-kib Espadas Ancona enfatizó que la labor de vigilancia del INE es insuficiente si los partidos deciden ignorar fraudes evidentes en las casillas.

Uuc-kib Espadas Ancona denunció que los partidos “claudicaron” en 2024 al no impugnar el fraude electoral por “boletas planchadas”

El consejero electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona, acusó a los siete partidos políticos de claudicar en su obligación de defender la voluntad popular porque no impugnaron el presunto fraude electoral de las “boletas planchadas” en las elecciones de 2024.

🗳️ Consejero del INE explota contra partidos por "boletas planchadas" en 2024



El consejero @Uuckib Espadas señaló que los siete partidos políticos representados en la mesa claudicaron en su obligación de defender la voluntad popular al no impugnar el presunto fraude electoral de… pic.twitter.com/dEd7ED47a5 — Político MX (@politicomx) September 10, 2026

Tanto los partidos políticos que ganaron como los que perdieron en las casillas donde se detectaron estas irregularidades abandonaron su obligación de impugnar y defender los votos.

Uuc-kib Espadas Ancona destacó que la representación partidista en las casillas es indispensable para el proceso.

Pues al no actuar los partidos, la labor del INE queda trunca, pues la autoridad electoral carece de facultades legales para remediar la inacción de los institutos políticos en la defensa del voto.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, les exigió “no claudiquen nuevamente, no lo permitan”.

Les recordó que es su obligación exclusiva garantizar representación en las cerca de 180 mil casillas que se instalarán en el país para vigilar que los votos contados sean auténticos.

¿Qué son las “boletas planchadas” por lo que Uuc-kib Espadas Ancona denunció a los partidos?

Las boletas planchadas son papeletas electorales emitidas por el INE que se encuentran completamente lisas y sin dobleces, tal como son entregadas originalmente a los funcionarios de casilla.

Pese a no haber sido dobladas ni utilizadas formalmente por los electores del padrón, estas boletas han sido detectadas entre los documentos contabilizados como votos en casillas.

Las urnas están diseñadas estrictamente para recibir papeletas dobladas en dos mitades, por lo que una boleta totalmente plana no coincide con el diseño del receptáculo ni con el flujo de votantes.

Una boleta sin doblar genera dudas sobre si realmente fue depositada por un ciudadano durante la jornada o si pudo haber sido incorporada de forma irregular tras concluir la votación.

Tras haberse detectado este tipo de boletas en los comicios de 2024 y 2025, el INE contempla reforzar la preparación y capacitación de quienes participarán en la jornada electoral de 2027 para prevenir estas anomalías.