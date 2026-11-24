La polémica que se desató alrededor de la boda de lujo en Yucatán en la que su hija se casó, ya le costó el cargo a Rodrigo Arredondo en el Conalep Morelos.

Tomamos la decisión de hacerlo (remover a Rodrigo Arredondo del cargo) Margarita González Saravia. Gobernadora de Morelos

Así lo informó la propia gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, quien reveló que el exalcalde de Cuautla ya no está al frente de la institución educativa.

Cabe destacar que reportes señalan que la boda de lujo en Yucatán que se llevó a cabo en el hotel Chablé, habría tenido un costo de entre 5 y 8 millones de pesos.

Rodrigo Arredondo fue removido del Conalep Morelos tras escándalo por boda de su hija

El 18 de noviembre de 2026, medios nacionales dieron a conocer que Montserrat Arredondo García, hija del director del Conalep Morelos, Rodrigo Arredondo, se casó en una lujosa boda en Yucatán.

Los reportes revelaron que fue una fiesta ostentosa, pues duró tres días y se realizó en un exclusivo hotel, por lo que se lanzaron duros señalamientos contra el director de la institución educativa.

Ante la polémica, el mismo Rodrigo Arredondo planteó la posibilidad de renunciar, tras lo cual la gobernadora Margarita González Saravia informó que ya fue removido del puesto.

El problema que se suscitó en los medios de comunicación, que afecta la imagen del estado, afecta la imagen del gobierno Margarita González Saravia. Gobernadora de Morelos

En conferencia de prensa ofrecida el martes 24 de noviembre, la mandataria morelense dijo que la decisión de despedir a Rodrigo Arredondo fue la afectación a la imagen del estado que generó el caso.

En ese sentido, refirió que ya se designó a Rodrigo Salomón Pérez Hernández como el nuevo encargado de despacho del Conalep Morelos, a quien le expresó su respaldo en el cargo.

Boda de hasta 8 millones le costó el cargo a Rodrigo Arredondo

La boda de Montserrat Arredondo, hija de Rodrigo Arredondo, se realizó en el hotel Chablé Yucatán, en Chocholá durante tres días con temáticas y códigos de vestimenta distintos.

Los reportes indican que la fiesta se celebró en una antigua hacienda henequenera con tarifas van de 21 mil pesos por noche en la habitación más económica a 96 mil 703 pesos.

Boda de la hija de Rodrigo Arredondo (Captura de pantalla)

El costo estimado del evento osciló entre 5 y 8 millones de pesos, según reportes que citan banquetes, bebidas, montajes y proveedores como el maquillista Alfonso Waithsman.

Por la polémica, Rodrigo Arredondo declaró que no se registraron irregularidades por la boda, pues aseveró que no usó recursos públicos y que el novio y su familia cubrieron la mayor parte.

A pesar de ello, puso a disposición del gobierno estatal su renuncia, misma que fue aceptada el 24 de noviembre y conformada por la gobernadora Margarita González Saravia.